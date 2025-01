Vélo à Assistance Autonome : l’innovation Pi-POP pour 2025

Le Vélo à Assistance Autonome de Pi-POP inaugure 2025 avec une vision novatrice de la mobilité urbaine. Grâce à sa technologie unique, il promet une expérience fluide, écologique et sans compromis.

Une innovation primée qui repense la mobilité

J’ai découvert que Pi-POP, une entreprise française, a conçu le premier Vélo à Assistance Autonome (V.A.A.) capable de se recharger en roulant. Contrairement aux vélos électriques classiques, ce modèle n’utilise pas de batteries au lithium. Il stocke l’énergie générée par le cycliste grâce à des supercondensateurs. Je tiens à rappeler que cette technologie brevetée a même remporté la médaille d’or au concours Lépine 2024. Selon Adrien Lelièvre, fondateur de Pi-POP : « nous réinventons la mobilité urbaine grâce à un vélo électrique innovant qui fonctionne sans batterie. » Ce vélo s’impose comme une alternative idéale pour les citadins qui cherchent à réduire leur empreinte carbone et à bénéficier d’un transport performant.

Une solution adaptée aux défis de la vie urbaine

Avec son assistance fluide, le V.A.A. de Pi-POP transforme chaque montée en un effort minimal. Ce vélo s’adapte parfaitement aux trajets quotidiens, même dans les villes vallonnées. Il récupère l’énergie lors du freinage et des descentes pour la restituer dans les moments difficiles. Je remarque que cette innovation libère les utilisateurs des contraintes habituelles des vélos électriques : pas de batterie à remplacer, pas de recharge nécessaire. Ce modèle est également conçu pour durer, il contribue ainsi à une transition écologique durable.

Avec un prix de 2 690 euros TTC, le V.A.A. est éligible aux aides publiques à l’achat. Pi-POP propose des solutions de financement flexibles, comme un paiement en 4 fois sans frais ou un étalement sur 24 mois. Ces options rendent la mobilité durable plus accessible.

Une nouvelle année sous le signe de l’écologie

Alors que 75 % des Français affirment intégrer des préoccupations environnementales dans leurs choix, ce vélo représente plus qu’un simple moyen de transport. Il incarne un engagement pour un futur plus respectueux de l’environnement. La nouvelle année est une occasion idéale pour adopter des habitudes durables. Le V.A.A. de Pi-POP offre une solution qui allie innovation, responsabilité et plaisir. Chaque coup de pédale devient une initiative écologique et chaque trajet contribue à réduire les émissions de CO₂.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



