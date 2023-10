Comment récupérer un compte TikTok piraté ?

Lorsqu’un compte TikTok a été piraté, le hacker subtilise les informations à des fins financières. Il peut usurper l’identité de la victime pour proposer une offre commerciale douteuse. Après sa récupération, des mesures préventives s’imposent pour mieux sécuriser le compte par la suite.

D’après le site cybermalveillance.gouv, les actes de piratage ont doublé entre 2022 et 2023. Les réseaux sociaux et les services de messagerie sont devenus les nouvelles cibles des hackers. Sur les plateformes comme TikTok, les pirates ciblent surtout les créateurs de contenus. Pour cause, ces derniers se servent de leur compte comme gagne-pain. Heureusement, la situation n’est pas désespérée. La victime peut toujours récupérer son compte TikTok piraté.

Les comptes TikTok piratés à des fins financières

Un créateur de contenu, médecin de profession, comptant 350 000 abonnés sur TikTok a été la cible d’un piratage. Les hackers ont pu accéder à son compte à travers un lien envoyé par mail. Ils ont usurpé l’identité de TikTok afin de proposer à la victime une certification.

Pourtant, le lien redirige vers un formulaire où il fallait remplir les informations tels que le mail, téléphone, etc. En employant de multiples subterfuges, le hacker finit par obtenir le contrôle de son compte et envoie un mail demandant à la victime de payer pour le récupérer.

Ce cas est un exemple parmi les dizaines de victimes de cyberattaque sur TikTok. Bien que les méthodes utilisées soient différentes, le résultat est le même. L’internaute n’a plus accès à son compte. Heureusement, TikTok a prévu des solutions pour récupérer un compte piraté.

Quelques indices d’un compte TikTok piraté

Il peut se passer des jours entre le piratage d’un compte et le moment où le propriétaire remarque l’intrusion. C’est notamment le cas si cette dernière a toujours accès à son compte. Cependant, les signes suivants devraient l’alerter :

changement soudain du pseudo et du nom d’utilisateur ;

modification du numéro de téléphone associé au compte ;

vidéos supprimées et d’autres publiées à l’insu du propriétaire ;

diffusion de messages qui n’est pas du fait de son propriétaire ;

appareil inconnu connecté au compte, etc.

Ces signes signifient qu’une autre personne a pris le contrôle du compte TikTok.

Si le compte reste accessible, le premier réflexe consiste à changer immédiatement le mot de passe. Cette démarche bloque l’accès au pirate. Par contre, s’il n’est plus accessible, l’internaute doit suivre la démarche de récupération suivante :

sur la page de connexion, appuyer sur « mot de passe oublié » ;

choisir une méthode récupération : mail ou téléphone ;

TikTok envoie un code à l’adresse indiquée ;

Saisir le code sur l’écran prévu à cet effet puis formuler un nouveau mot de passe.

Et si ces informations ont déjà été modifiées par le hacker, l’internaute peut toujours consulter le formulaire d’assistance. Il devra remplir le formulaire de contact et préciser sa demande dans « Dis-nous en plus ». L’option « Compte piraté » s’affiche.

Conseils pour renforcer la sécurité de son compte TikTok

Après la réussite de ces démarches, il est recommandé de renforcer la sécurité de son compte TikTok afin de prévenir les futurs piratages.

Associer un numéro de téléphone

L’association d’un numéro de téléphone représente une couche de protection supplémentaire à son compte TikTok. La démarche est similaire au changement de mot de passe. Il faut se rendre dans « Paramètres et confidentialité » puis dans « Gérer le compte ».

Activer la vérification en deux étapes

Cette option est disponible sur la plupart des réseaux sociaux. A chaque connexion sur un nouvel appareil, TikTok envoie un code par SMS ou par mail. Par conséquent, le mot de passe ne suffit pas pour accéder au compte. Il faut également saisir ce code.

Pour activer cette option, il faut se rendre dans « Paramètres et confidentialité », puis dans « sécurité et connexion ». Il ne reste plus qu’à choisir les méthodes de vérification : par mail ou par SMS.

Réinitialiser le mot de passe à l’aide d’un gestionnaire de mots de passe

Un mot de passe faible augmente les chances qu’un compte TikTok soit piraté. Pour le renforcer, l’internaute peut se servir d’un gestionnaire de mots de passe tel que NordPass. Cet outil génère automatiquement des caractères aléatoires que les hackers mettront des siècles à déchiffrer.

Les fonctionnalités d’un gestionnaire ne se résument pas à la création de mots de passe solides. Il est capable de stocker les informations de connexion dans un endroit sécurisé. Tel un coffre-fort numérique, ce logiciel peut stocker des centaines d’identifiants au même endroit. Ainsi, l’internaute mémorise uniquement le mot de passe maître (celui de l’outil).