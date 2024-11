Sécurité à 360° : Cette startup réinvente les clignotants pour vélos

La startup suisse SideLights a développé un accessoire révolutionnaire qui servira de clignotant pour vélo. Cette invention se révèle utile pour les cyclistes, qui connaissent bien l’importance de la visibilité sur la route, surtout lors des manœuvres. Effectivement, les vélos électriques et traditionnels manquent encore d’équipements efficaces pour signaler un changement de direction.

SideLights, un clignotant pour vélo avec visibilité à 360°

La startup SideLights a inventé des lampes-clignotants qui s’intègrent au guidon d’un vélo. Ces petites lumières, qui portent le nom de la marque, offrent une visibilité maximale à 360°. Elles permettent aussi de signaler ses intentions de manière simple et intuitive. Cela permet d’éviter les accidents à vélo.

En outre, les SideLights se composent de deux blocs lumineux installés à chaque extrémité du cintre du deux-roues. Leurs positions leur permettent d’assurer une visibilité optimale. Ces lampes multifonctions émettent un éclairage blanc à l’avant et un éclairage rouge à l’arrière. En même temps, les SideLights sur le vélo intègrent des clignotants omnidirectionnels.

Avec un total de 700 lumens, dont 600 lumens pour les phares avant, les cyclistes bénéficient d’une luminosité suffisante. Cela leur permet d’être vus même dans des conditions de faible éclairage. Le système est visible sur toute la circonférence de l’utilisateur. Ainsi, les autres usagers de la route peuvent facilement le repérer, peu importe leur position par rapport au vélo.

Simple et efficace, un signal lumineux à portée de main

L’activation des clignotants pour vélo SideLights est particulièrement intuitive. Pour activer le signal, une légère tape sur le bloc lumineux suffit, à l’endroit où l’on souhaite tourner. Cela permet aux cyclistes de signaler leurs manœuvres de manière rapide et sûre. Ils n’ont pas besoin de lâcher le guidon et encore moins de se distraire de la route.

Ce système simple et ergonomique répond à un besoin croissant de sécurité pour les cyclistes urbains. Il est surtout pratique dans les grandes villes où les risques d’accidents sont plus élevés. Actuellement en précommande sur Kickstarter, les clignotants pour vélo SideLights ont déjà attiré une forte demande. Elles sont en train de récolter bien plus que l’objectif initial. Cela témoigne de l’enthousiasme que suscite cette innovation.

https://twitter.com/bikerumor/status/1854847666368217352

