Santa Cruz et Bosch : Un duo de choc pour un VTTAE performant !

Santa Cruz et Bosch se sont associés pour concevoir un ebike qui fait déjà parler de lui : le Santa Cruz Vala. Avec un design raffiné et des caractéristiques impressionnantes, ce modèle attire l’attention des passionnés de tout-terrain. Voyons de plus près ce qui rend ce vélo tout-terrain à assistance électrique (VTTAE) si spécial.

Un ebike design et performant signé Santa Cruz et Bosch

Le Santa Cruz Vala s’impose comme une avancée majeure, avec un cadre en carbone et une suspension innovante. Il abandonne le système Virtual Pivot Point (VPP) au profit d’un Four Bar Linkage. Ce dernier permet une intégration optimale du moteur Bosch Performance CX. Un tel choix souligne l’engagement de Santa Cruz envers la performance et la durabilité.

En outre, avec un poids contenu de 21 kg, l’ebike de Santa Cruz et Bosch est maniable sur des terrains variés. Équipé d’une transmission Sram XX AXS et de composants haut de gamme, il offre une conduite fluide et réactive. D’autant plus que la géométrie du cadre assure un équilibre parfait entre performance en montée et en descente. L’expérience de pilotage en devient encore plus agréable, même sur les chemins les plus techniques.

Le Santa Cruz Vala et son assistance électrique intelligente

Le moteur Bosch Performance CX constitue un autre point fort de l’ebike Santa Cruz Vala. Avec une assistance maximale de 340 %, ce vélo tout-terrain à assistance électrique utilise des capteurs avancés pour ajuster l’assistance en temps réel. Ceci garantit une expérience de pédalage naturelle et fluide. En mode eMTB, le moteur anticipe les besoins du cycliste et rend les montées difficiles beaucoup plus accessibles. Ce système intelligent permet également de maintenir une sensation de contrôle, ce qui rend la conduite sécurisée et agréable en toute circonstance.

Ainsi, le nouvel ebike Santa Cruz Vala et le moteur Bosch Performance CX s’allient pour offrir une expérience unique. Ce VTT à assistance électrique allie puissance, légèreté et intelligence. Vous recherchez un deux-roues électrique qui se distingue par son design, ses performances et sa maniabilité ? Je vous conseille vivement cette combinaison.

