Révélation : les vélos d’occasion en vogue chez les cyclotouristes français

Upway, une entreprise reconnue pour la vente de vélos d'occasion, a récemment commandé une étude auprès d'Ipsos Digital. Cette enquête visait à évaluer l'engouement des Français pour le cyclotourisme, notamment avec l'utilisation de vélos électriques.

Cette étude a été réalisée en avril 2023, auprès de 1 000 citoyens âgés de 18 à 75 ans. Elle a révélé des résultats surprenants. Il s'avère que 25 % des Français ont déjà pratiqué le cyclotourisme, une activité particulièrement populaire chez les hommes (29 %) et les jeunes de 18 à 34 ans (35 %). En outre, 71 % des utilisateurs de vélos à assistance électrique pratiquent régulièrement le cyclotourisme.

Pourquoi le cyclotourisme fait craquer les Français ?

Le cyclotourisme est une manière de découvrir de nouveaux paysages à vélo. Les endroits visités sont dans la majorité des cas inaccessibles en voiture. Cette activité permet de parcourir de longues distances à un rythme modéré. Elle peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, avec des étapes en camping.

L'usage de VAE est particulièrement avantageux dans ce contexte. En fait, il permet de rouler plus longtemps et plus facilement, indépendamment de la condition physique. Les amateurs de cyclotourisme peuvent ainsi parcourir des centaines de kilomètres en une journée. Cette prouesse est désormais possible grâce à l'assistance électrique.

Vélo reconditionné : la solution miracle pour voyager moins cher

Selon Toussaint Wattinne, co-fondateur d'Upway, le marché du vélo reconditionné est en pleine expansion. L'entreprise se trouve à Gennevilliers. Elle reconditionne divers types de vélos, du VTT au cargo. L'intérêt réside dans ses avantages écologiques et économiques. Par conséquent, arpenter des zones de verdure à vélo est plus sain qu'en véhicule motorisé. De plus, utiliser des vélos d'occasion contribue à un cycle de vie plus durable.

Un vélo reconditionné coûte environ 30 % moins cher qu'un modèle neuf. Le prix des appareils utilisés pour le cyclotourisme varie entre 1800 et 6000 euros. De ce fait, acheter en occasion permet de réaliser des économies substantielles ou d'accéder à une gamme supérieure pour le même budget.

Le cyclotourisme connaît une popularité croissante, comparable à celle de la vanlife. Cette activité permet aux individus de renouer avec la nature, de se retrouver et de découvrir des endroits proches souvent ignorés. Le développement des véloroutes en France témoigne de cet engouement.

