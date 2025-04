Rebirth, le fabricant de Peugeot Cycles et Solex se dévoile de plus en plus lors des salons

Le groupe Rebirth, avec des marques comme Peugeot Cycles et Solex, prend une place centrale lors de la deuxième édition du Salon International du Vélo.

Avec ses marques emblématiques comme Peugeot Cycles, Rebirth met en lumière son expertise en matière de mobilité douce et de vélos électriques. Le groupe est en fait un partenaire privilégié du Salon International du Vélo. Ce dernier se tient les 5 et 6 avril 2025 au Parc de Béré à Châteaubriant.

Peugeot Cycles et tout le groupe Rebirth au salon du vélo

Cette année, la ville de Châteaubriant réitère son engagement en faveur de la mobilité électrique. Le groupe Rebirth, dont Peugeot Cycles fait partie, joue d’ailleurs un rôle de partenaire stratégique dans le succès du salon. Selon la Mairie de Châteaubriant, la collaboration avec la société remonte en réalité à plusieurs années. Elle inclut la gestion des stations de vélos à assistance électrique de la ville, où le renouvellement de la flotte continue de moderniser l’offre locale.

Sur son stand de 140 m², le groupe présentera les modèles phares de ses principales marques. Rebirth rallie effectivement divers spécialistes du vélo électrique tels que Solex, Matra et Peugeot Cycles. En plus des démonstrations prévues, une exposition reviendra sur l’histoire emblématique du Solex, le premier vélo motorisé conçu en 1946. De tels efforts visent à séduire à la fois les amateurs nostalgiques et les curieux intéressés par les dernières innovations technologiques du groupe.

Une vitrine de l’innovation et de la convivialité

Ce salon n’est pas seulement une plateforme commerciale pour Peugeot Cycles et les autres marques de vélo que regroupe Rebirth. C’est également une occasion de valoriser son savoir-faire. Comme l’explique la société, cet événement rassemble fabricants, professionnels ainsi que passionnés autour d’une vision commune. Et c’est promouvoir des solutions de mobilité durables. Rebirth espère alors renforcer son image auprès du public et attirer de nouveaux partenaires professionnels.

Le programme inclut en outre des animations inédites. On y retrouve par exemple des tests grandeur nature sur des pistes aménagées au Parc de Béré. Avec ces sessions, les visiteurs interagiront avec les nouveaux modèles de vélos électriques de diverses marques, pour ne citer que Peugeot Cycles de Rebirth. Ils découvriront ainsi leur performance en conditions réelles. Pour cette deuxième édition, le salon mettra aussi à l’honneur les vélos anciens afin de rester fidèle au thème de l’innovation qui respecte ses racines.

