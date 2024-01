Trouver le Dyson idéal pour éliminer efficacement les poils de chien

Les poils de chien peuvent être un véritable défi à gérer pour les propriétaires d’animaux. La tâche s’annonce surtout délicate lorsque ces compagnons à queue passent beaucoup de temps à l’intérieur. Pour garder une maison propre et hygiénique, il serait préférable de choisir un aspirateur adapté comme ceux de la marque Dyson.

Les spécificités du poil de chien et les problèmes qu’il peut causer

Les chiens perdent naturellement leurs poils tout au long de l’année, bien que certains soient plus sujets à la mue que d’autres en fonction de la race et de la saison. Les poils s’accumulent rapidement dans la maison, notamment sur les sols, les tapis, les meubles et même les rideaux. Outre l’aspect esthétique désagréable, les poils peuvent également provoquer des allergies chez certaines personnes. C’est à cause des squames, des particules de peau morte présentes dessus.

Vous avez besoin d’un aspirateur spécialisé. Il ne suffit pas d’utiliser n’importe quel aspirateur pour venir à bout des poils de chien. Certains modèles classiques ont tendance à propulser les poils et les squames dans l’air. Ce qui peut aggraver les réactions allergiques. Il vaut mieux choisir un aspirateur conçu spécifiquement pour traiter les poils d’animaux. Les aspirateurs Dyson sont réputés pour leur efficacité et leur performance dans ce domaine. À ce titre, pensez à consulter notre guide d’achat !

Caractéristiques d’un bon aspirateur Dyson pour poils de chien

Type d’aspirateur : traîneau ou balai ?

Les aspirateurs Dyson se déclinent en deux formats principaux : les traîneaux et les balais. Les traîneaux offrent généralement une plus grande capacité, tandis que les balais sont plus légers et maniables. Le choix entre ces deux types d’appareils dépend de la superficie de votre logement, du type de sol (moquette, parquet…), ainsi que de la présence d’étages ou d’escaliers. Vous trouverez sur ce lien les meilleurs aspirateurs balais de Dyson.

Filtration

Lorsque l’on souffre d’allergies aux poils de chien, il serait préférable de choisir un aspirateur doté d’une filtration performante, capable de retenir les microparticules comme les squames. Les aspirateurs Dyson embarquent un système de filtration « Radial Root Cyclone » qui permet de séparer efficacement l’air et la poussière. Certains modèles possèdent également un filtre HEPA, spécifiquement conçu pour capturer les allergènes.

Brosse motorisée pour tapis et moquettes

Une brosse motorisée est un accessoire indispensable pour éliminer les poils de chien incrustés dans les fibres des tapis et moquettes. La plupart des aspirateurs Dyson sont fournis avec une brosse motorisée qui facilite grandement cette tâche.

Batterie et autonomie (pour les modèles balais sans fil)

Si vous optez pour un aspirateur-balai sans fil, tenez compte de l’autonomie offerte par sa batterie. En général, les modèles Dyson proposent une autonomie oscillant entre 30 et 60 minutes, ce qui devrait être suffisant pour nettoyer la majorité des logements.

Les meilleurs modèles d’aspirateurs Dyson pour poils de chien

Dyson Big Ball Animal Pro – un traîneau puissant et polyvalent

Cet aspirateur traîneau est spécialement conçu pour venir à bout des poils d’animaux grâce à ses brosses efficaces sur tous types de sols. Il dispose aussi d’un système de filtration performant pour retenir la poussière et les allergènes.

Dyson V11 Animal – un balai robuste et autonome

Ce modèle haut de gamme d’aspirateur-balai sans fil est reconnu pour son efficacité et sa performance sur les poils de chien. Son autonomie qui peut aller jusqu’à 60 minutes permet de nettoyer sans problème les logements de grande taille.

Dyson V10 Absolute – un balai complet et abordable

Solution plus abordable que le V11, le Dyson V10 Absolute fait aussi des merveilles pour éliminer les poils de chien grâce à ses brosses spécialisées et sa filtration performante. Un excellent choix pour ceux qui cherchent un aspirateur-balai puissant, mais moins coûteux.