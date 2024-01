Choisir le bon Dyson pour animaux : guide et conseils

Il est crucial de maintenir la propreté de notre maison, surtout lorsque nous avons des animaux de compagnie. Les poils et les allergènes qu’ils libèrent peuvent créer une atmosphère non seulement désagréable, mais aussi malsaine. Heureusement, des technologies spécialement conçues pour faciliter cette tâche sont disponibles. Parmi elles se trouvent les aspirateurs Dyson pour animaux. Explorons les différentes options sur le marché.

Dyson V11 Animal : le dernier cri en matière d’aspirateurs sans fil

Ce modèle est l’un des plus populaires actuellement grâce à sa grande puissance et à son efficacité. La technologie brevetée de filtration du Dyson V11 Animal permet d’éliminer jusqu’à 99,97 % des particules en suspension dans l’air. Elle vient à bout des poils d’animaux et autres débris présents sur vos sols. Son autonomie est également exceptionnelle, puisque vous pouvez utiliser cet aspirateur pendant environ 60 minutes sans interruption. De plus, ce modèle est très léger et facile à manipuler, car il ne pèse que 2,68 kg avec ses accessoires gérables inclus.

Si vous recherchez un appareil sans fil extrêmement performant, le Dyson V11 Animal est le choix idéal. En plus de sa grande efficacité, cet aspirateur dispose d’un écran LCD intelligent qui donne des informations précises sur la performance de l’appareil et sa durée de vie restante. De plus, il est équipé d’un système de vidange hygiénique permettant de vider le collecteur sans entrer en contact avec la poussière.

Vous découvrez davantage les autres aspirateurs Dyson à travers notre guide d’achat.

Dyson Ball Animal 2 : la puissance au rendez-vous

L’autre vedette des aspirateurs Dyson pour animaux est sans aucun doute le modèle Ball Animal 2. Celui-ci se distingue par son système de navigation à 360°, grâce auquel vous pouvez facilement contourner les meubles et autres obstacles lors de votre nettoyage. Ce modèle traîneau est également doté d’une technologie sophistiquée de détection des sols, ce qui permet d’adapter automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du type de surface sur lequel vous travaillez.

Ce modèle est spécialement conçu pour éliminer la poussière, les allergènes et les poils d’animaux présents dans votre maison. Son moteur puissant assure un nettoyage en profondeur sur tous types de sols, tels que les moquettes, les tapis et les sols durs. De plus, il est équipé d’une brosse pneumatique innovante, capable de s’ajuster aux différentes hauteurs de sol pour éliminer toute trace de saleté. Enfin, tout comme le V11, le Ball Animal 2 intègre un système de vidange hygiénique, facilitant grandement l’entretien de votre aspirateur.

Résumé comparatif des deux modèles

Se trouvant parmi les meilleurs aspirateurs de la gamme Dyson, les deux modèles V11 Animal et Ball Animal 2 ont leurs avantages et inconvénients respectifs. Il faut les prendre en compte pour choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins.