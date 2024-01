Le guide pour choisir votre Dyson : quel modèle acheter ?

Dans le marché des aspirateurs, il y a plusieurs marques et modèles qui se distinguent. Une de ces marques est Dyson, reconnue pour la qualité et l’innovation apportée à ses produits. Si vous prévoyez d’acheter un nouvel aspirateur, nous vous proposons ce guide afin de savoir comment choisir votre appareil et quel modèle Dyson acheter.

Quels critères prendre en compte trouver l’aspirateur Dyson à acheter ?

Le type d’aspirateur : il peut être à traineaux, balais ou sans fil. Les aspirateurs traîneaux sont généralement plus puissants, offrant une aspiration optimale pour les sols durs et les tapis. Les aspirateurs-balais sont conçus pour être légers et maniables, adaptés aux espaces réduits. Notre collaboratrice Lalaina R vous en dira davantage dans son article sur le meilleur aspirateur-balai de Dyson. Enfin, les aspirateurs sans fil sont polyvalents et faciles à transporter, avec une autonomie limitée toutefois selon le modèle.

Les fonctionnalités varient à chaque modèle Dyson. Elles changent selon les accessoires disponibles, la filtration avancée, la technologie cyclonique ou numérique, etc. Prenez le temps de vérifier les spécificités de chaque produit et les besoins de votre logement pour déterminer quelles options sont essentielles pour vous.

Le budget : les aspirateurs Dyson représentent un investissement conséquent. Il est donc important de déterminer quel montant vous êtes prêt à dépenser pour l’achat de votre aspirateur. Les gammes de prix varient en fonction des modèles et des fonctionnalités offertes.

Le choix devient encore plus simple si vous consultez notre guide d’achat des aspirateurs Dyson.

Comparatif des modèles phares de Dyson

Maintenant que vous avez une idée plus précise des caractéristiques importantes pour vous, il est temps d’examiner de plus près les différents modèles du marché.

➕ Dyson V11 : la performance sans fil

Le Dyson V11 est le modèle le plus récent et performant des aspirateurs-balais. Avec sa puissance d’aspiration élevée et ses différentes brosses adaptées aux sols et aux tapis, cet appareil offre une qualité de nettoyage remarquable. Son autonomie atteint jusqu’à 60 minutes, selon l’utilisation et les modes choisis. De plus, son écran LCD permet de visualiser en temps réel la durée restante de la batterie et les alertes de maintenance.

➕ Dyson Cyclone V10 : puissance et flexibilité

Le Dyson Cyclone V10 est un excellent compromis entre puissance et confort d’utilisation. Il bénéficie d’une grande autonomie pouvant aller jusqu’à 60 minutes en mode basse puissance. Ses trois niveaux de puissance d’aspiration conviennent à tous types de surfaces et ses multiples accessoires facilitent grandement les travaux de nettoyage. De plus, grâce à sa technologie Radial Root Cyclone, il est en mesure de capturer des particules microscopiques et offre donc une qualité d’air optimale.

➕ Dyson Ball Multi Floor 2 : l’aspirateur traîneau polyvalent

Pour ceux qui recherchent un appareil puissant et adapté à diverses surfaces, le Dyson Ball Multi Floor 2 peut être la solution idéale. Cet aspirateur traîneau dispose d’un système de filtration avancée pour garantir un air purifié. Il est également équipé d’une brosse double position spécialement conçue pour les sols durs ou les tapis. Son design s’adapte à tous les types de pièces et son câble de 10 mètres permet une grande liberté de mouvement.

➕ Dyson Cinetic Big Ball Animalpro 2 : l’allié des propriétaires d’animaux

Si vous vivez avec des animaux de compagnie, le Dyson Cinetic Big Ball Animalpro 2 est l’aspirateur qu’il vous faut. Conçu spécifiquement pour les maisons où vivent des animaux, cet aspirateur traîneau propose différents accessoires pour venir à bout des poils d’animaux et autres allergènes. Par ailleurs, sa technologie Cinetic Science assure une séparation optimale des poussières, éliminant toute perte d’aspiration.

Quel Dyson acheter ? Pourquoi ne pas investir sur le Dyson V15 Detect Absolute Extra ?

Quels autres aspects prendre en compte ?

La capacité du collecteur

Selon la taille de votre logement et la fréquence à laquelle vous prévoyez d’utiliser votre aspirateur, la capacité du collecteur peut être un critère important. Les modèles Dyson proposent des tailles de réservoir variées allant de 0,5 L à près de 2 L.

Le bruit

Les niveaux sonores produits par les aspirateurs peuvent varier selon les marques et les modèles. Si cela représente un facteur déterminant pour vous, assurez-vous de vérifier le niveau de décibels du modèle qui vous intéresse.

La garantie et le service après-vente

Lorsque vous investissez dans un produit de qualité comme un aspirateur Dyson, il faut s’assurer que la garantie offerte par le fabricant et le service après-vente sont satisfaisants. Cela évite les mauvaises surprises en cas de problème technique ou de panne de l’appareil.