[BON PLAN] – Plongez dans une immersion musicale avec la Pro-Ject Automat A1

Pro-Ject AUDIO SYSTEMS, un pionnier dans l’art de la fabrication de platines vinyles primées, dévoile son dernier bijou : la Pro-Ject Automat A1. Conçue avec précision en Allemagne, cette platine incarne l’excellence musicale. Elle combine technologie avancée et artisanat exceptionnel.

Une promotion exceptionnelle : -14% de réduction !

Vous rêvez de redécouvrir la magie du vinyle ? C’est le moment idéal ! Profitez d’une offre exclusive sur le Pro-Ject Automat A1 avec une réduction de 14%. Cela le ramène à un prix irrésistible de 339 euros au lieu de 393,30 euros. Économisez 54,40 euros et offrez-vous une expérience musicale incomparable.

Et ce n’est pas tout. Pour rendre cette opportunité encore plus accessible, optez pour une modalité de paiement en 4 fois à seulement 86,70 euros par versement, frais inclus.

La platine vinyle Pro-Ject Automat A1

Qualité allemande

La Pro-Ject Automat A1 est bien plus qu’une platine vinyle. C’est aussi une œuvre d’art fabriquée à la main en Allemagne. Son mécanisme entièrement automatique est une prouesse de précision. Elle reste désactivée pendant la lecture pour préserver la pureté sonore de vos vinyles. Le châssis en bois, les pieds amortis et le plateau humidifié témoignent d’un engagement inébranlable envers la qualité.

Cartouche Ortofon OM10 et nouveau headshell

La cartouche Ortofon OM10, pré-montée et ajustée en usine, offre une reproduction sonore exceptionnelle. Le nouveau headshell en polymère renforcé de fibre de carbone garantit une stabilité et une rigidité optimales. Cet équipement élimine les résonances indésirables et permet une expérience d’écoute inégalée.

Connectivité de qualité : Connect it E et préampli Phono

Pour une connexion parfaite à votre amplificateur, le Pro-Ject Automat A1 est équipé du câble phono RCA de haute qualité, Connect it E. Le préampli phono intégré offre une flexibilité maximale, avec la possibilité de l’éteindre si vous utilisez un autre préampli. Ce dernier assure ainsi une adaptation à toutes les configurations HiFi.

Polyvalence et facilité d’utilisation

La polyvalence est à l’honneur avec le Pro-Ject Automat A1. Changez facilement la vitesse de lecture entre 33 et 45 tr/min d’un simple bouton, sans besoin de manipuler la ceinture. De plus, avec sa ligne automatique, cette platine tournante offre une facilité d’utilisation sans compromis.

Une invitation à l’excellence musicale

Le Pro-Ject Automat A1 ne se contente pas d’être une platine vinyle. Il représente en même temps une invitation à l’excellence musicale. Avec une fabrication minutieuse, une technologie de pointe et une esthétique soignée, il promet de transformer chaque écoute en une expérience riche et authentique.

Ne manquez pas cette opportunité exclusive d’acquérir le Pro-Ject Automat A1 à un prix exceptionnel. Commandez dès maintenant et plongez dans une expérience musicale authentique et raffinée qui redéfinira votre passion pour le vinyle. Laissez-vous envoûter par le son analogique de qualité supérieure, car la musique mérite d’être entendue dans toute sa splendeur.