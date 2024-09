Test du Rockrider E-ST 100 : la performance à petit prix ?

Vous êtes à la recherche d’un vélo électrique complet et accessible ? Ce test du Rockrider E-ST 100 saura vous satisfaire. Rapidité, maniabilité et rapport qualité-prix, il est question ici de tout analyser.

Comment savoir si un modèle de vélo électrique est fait pour vous ? Tout simplement par le biais d’une analyse complète sur ses différentes caractéristiques. C’est précisément ce que nous vous proposons ici avec le test détaillé du Rockrider E-ST 100, un appareil qui profite de nombreuses qualités.

Caractéristiques techniques

Marque : Rockrider

Rockrider Poids : 26 kg

26 kg Vitesse maximale : 25 km/h

25 km/h Autonomie :

Prix : 1099 €

Présentation du Rockrider E-ST 100

Le Rockrider E-ST 100 est un des modèles phares de la gamme éponyme, elle-même une marque populaire de VTT électrique chez Décathlon.

Le premier élément marquant concernant son aspect, c’est bien son design robuste et parfaitement fidèle à ce que doit être un vélo de sport. La taille massive des roues, la hauteur de la selle ou encore le côté souple du cadre et de la fourche ne trompent pas : il s’agit d’un modèle fait pour les sportifs.

Conçu principalement pour les amateurs de randonnées tout-terrain, ce modèle se veut à la fois esthétique et fonctionnel. En termes de design, le Rockrider E-ST 100 arbore des lignes épurées, mettant en valeur la simplicité et l’efficacité. Le choix de l’aluminium pour le cadre n’est pas anodin, car il permet de bénéficier d’une rigidité accrue sans impacter la maniabilité.

Le design de ce vélo n’est pas seulement une question d’esthétique, il est aussi pensé pour maximiser le confort du cycliste. En effet, la selle ERGOFIT EVO contribue grandement à une position assise ergonomique, réduisant ainsi les inconforts lors des longs déplacements. Ce mélange harmonieux de style, de confort et de fonctionnalité fait de cet appareil un choix solide pour ceux qui cherchent à allier performance et esthétique.

Toutefois, le test du Rockrider E-ST 100 ne peut être complet sans une analyse intégrale de ses caractéristiques. Voilà pourquoi il est essentiel de voir en détail les composants et capacités de l’appareil.

Test du Rockrider E-ST 100 : performances globales

Le Rockrider E-ST 100 se présente comme un vélo électrique intéressant, conçu pour répondre aux attentes des cyclistes exigeants.

Dans cette partie, nous examinerons de près les composants principaux, la vitesse, l’autonomie, ainsi que l’expérience utilisateur pour déterminer si ce modèle tient ses promesses.

Composants principaux

Le test et l’analyse poussée du Rockrider E-ST 100 a rélévé une liste de composants qui font de ce modèle, un vélo électrique robuste et fiable.

En premier lieu, il y a le cadre en aluminium qui constitue la base de l’appareil. Ce matériau, souvent privilégié dans le domaine du VTT, assure non seulement une bonne maniabilité, mais également une durabilité appréciable. A cela s’ajoute la fourche SUNTOUR XCT 30 avec un débattement de 100 mm. Une ingénieuse association qui permet au vélo d’absorber les chocs sur les terrains irréguliers tout en optimisant la stabilité.

Le système de transmission est assuré par un dérailleur MICROSHIFT M25 à 8 vitesses. Un choix judicieux ceux qui veulent adapter leur pédalage selon le type de terrain. Ce dérailleur permet d’ailleurs une transition fluide entre les vitesses, offrant une réactivité appréciable lors des changements de cadence. En ce qui concerne les roues, le Rockrider E-ST 100 est équipé de pneus de 26 pouces, une dimension pour les VTT. Cela lui offre un bon compromis entre adhérence, stabilité et confort.

Ainsi, les composants de l’appareil, bien qu’ils ne soient pas les hauts les plus hauts de gamme du marché, sont adaptés à un usage récurrent du modèle.

Moteur et vitesse

L’intérêt principal d’un VTT électrique réside généralement dans son moteur, et donc de sa vitesse.

Le Rockrider E-ST 100 ne fait pas exception, avec son modèle de moteur BROSE DRIVE T, positionné sur la roue arrière. Avec un couple moteur de 42 Nm, il permet au vélo de gravir des pentes raides sans nécessiter d’efforts excessifs de la part du cycliste. Une puissance qui s’illustre également par une vitesse de pointe de 25 km/h, adaptée aux réglementations européennes sur la vitesse maximale des véhicules urbains.

Un résultat suffisant pour des déplacements rapides en ville, mais pas que. En effet, le modèle E-ST 100 convient également pour des activités de voyages et de randonnées, avec une puissance suffisante pour monter les pentes raides. Les trois niveaux d’assistance permettent au cycliste d’adapter la puissance du moteur à ses besoins. Le choix parmi 8 modes de vitesses vous permet de profiter davantage d’options pour une maniabilité encore plus importante.

La gestion de la vitesse et de l’assistance est intuitive, grâce à une interface utilisateur simple et facile à comprendre. Aussi, le moteur se montre réactif, offrant une accélération et un freinage progressif et maîtrisé. Cela en fait un modèle d’autant plus accessible pour les différentes catégories d’utilisateurs.

Batterie et autonomie

Parmi les caractéristiques d’un bon VTT électrique, l’autonomie siège parmi les points les plus importants.

Le test du Rockrider E-ST 100 a révélé un vélo à l’autonomie importante, fidèle aux informations transmises. Avec une batterie de 380 Wh, l’appareil est capable d’aller jusqu’à 100 Km en une seule fois. Cela vous permettra notamment de parcourir de grandes distances, de vous entraîner plus longtemps et de voyager plus loin.

Bien-sûr, L’autonomie varie en fonction du mode d’assistance utilisé, du type de terrain et du poids du cycliste, mais elle reste globalement suffisante pour la majorité des usages. Le positionnement de la batterie sur le cadre du vélo est ergonomique et bien intégré, ce qui ne gêne en rien l’équilibre de l’appareil. Le temps de charge de 6 heures constitue la seule ombre au tableau, vous demandant de prévoir une batterie pleine ou alors une seconde batterie pour des activités soutenues.

En termes de gestion de la batterie, le Rockrider E-ST 100 propose un affichage clair de l’autonomie restante, ce qui permet de planifier ses sorties en toute tranquillité. De plus, le système de gestion de la batterie veille à éviter les surchauffes et les décharges excessives, prolongeant ainsi sa durée de vie. Ainsi, globalement, la batterie du Rockrider E-ST 100 est un élément fiable, assurant une bonne autonomie sans sacrifier la performance.

Expérience utilisateur

Il faut savoir que dès la prise en main, on ressent la qualité de fabrication et la solidité de l’appareil.

Le vélo est conçu pour offrir un confort optimal, même lors de longues sorties. La selle ROCKRIDER ERGOFIT EVO est particulièrement appréciée pour son ergonomie, permettant de rouler plusieurs heures sans ressentir de fatigue excessive.

Le pilotage du Rockrider E-ST 100 est aisé, grâce à une position de conduite naturelle et une répartition équilibrée des masses. Les commandes sont accessibles et faciles à manipuler, même pour les débutants. La gestion des différents modes d’assistance se fait sans effort, offrant une réponse immédiate du moteur aux sollicitations du cycliste.

L’une des particularités du Rockrider E-ST 100 est sa capacité à s’adapter à différents types de terrains. Que ce soit sur des chemins forestiers, des sentiers escarpés ou en milieu urbain, ce vélo électrique montre une polyvalence impressionnante. Les pneus de 26 pouces offrent une bonne adhérence, tandis que la suspension avant absorbe efficacement les irrégularités du sol, rendant chaque sortie agréable.

Aussi, en ce qui concerne l’expérience utilisateur, le test du Rockrider E-ST 100 s’est révélé être particulièrement concluant à ce niveau.

Test du Rockrdier E-ST 100 : rapport qualité-prix !

Le Rockrider E-ST 100 est un vélo électrique conçu pour les amateurs de VTT à la recherche d’un modèle fiable et abordable.

Il se positionne également comme l’un des modèles les plus abordables sur le marché, avec un prix de 1 099 €. En comparaison, d’autres modèles similaires, avec les mêmes caractéristiques peuvent dépasser les de 2000 €. A ce tarif accessible, le modèle E-ST offre une combinaison de performances et de fonctionnalités intéressantes.

Pour commencer, le cadre en aluminium est un choix judicieux pour un vélo dans cette gamme de prix. Ce matériau, bien que moins coûteux que le carbone, offre une durabilité et une légèreté appréciables. Il permet à l’appareil de rester robuste tout en étant relativement maniable. A cela s’ajoutent le puissant moteur et la batterie d’une autonomie plus que correcte.

À 1 099 €, le Rockrider E-ST 100 représente un excellent rapport qualité-prix. Il combine des éléments techniques de qualité et des performances satisfaisantes. Pour les cyclistes recherchant un VTT électrique fiable sans se ruiner, ce modèle se présente comme une option incontournable.

Rockrider E-ST 100 Le meilleur VTT électrique pas cher Voir l’offre Verdict Après ce test complet, le Rockrider E-ST 100, se présente comme un excellent VTT électrique pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix.Ses composants robustes, sa grande maniabilité et ses performances intéressantes en font le modèle polyvalent par excellence. Si son poids est assez élevé, la grande accessibilité de l’appareil vient équilibrer le tout. Aussi, si vous cherchez une valeur sûre, ce modèle est fait pour vous. On aime Autonomie satisfaisante

Cadre robuste On aime moins Poids important

Freinage à optimiser

