[BON PLAN] – 250 euros d’économie sur l’aspirateur robot Roomba Combo i5+

Saisissez l'occasion unique d'adopter un mode de vie sans tracas avec l'aspirateur robot Roomba Combo i5+ d'iRobot, désormais disponible à un tarif promotionnel inédit. Dites adieu aux tâches ménagères fastidieuses et accueillez chez vous la quintessence de la propreté automatisée.

Le meilleur aspirateur robot à prix réduit!

Profitez d'une révolution dans le nettoyage de votre maison avec cet aspirateur robot. Il est maintenant disponible à un prix sans précédent. Ne ratez pas cette opportunité unique de vous offrir le summum de la technologie de nettoyage avec une réduction incroyable de 36%.

Ce bijou ne coûte désormais que 449,00 euros alors que son prix de vente est censé être de 699,00 euros. Vous économiserez la coquette somme de 250 euros !

De plus, avec la possibilité de payer en quatre fois, la propreté et la sérénité n'ont jamais été aussi accessibles. Saisissez cette chance de transformer votre quotidien et de dire adieu à la corvée du ménage.

Les points forts du Roomba Combo i5+

Aspiration et lavage de haute technologie

Cet aspirateur robot révolutionne le nettoyage en intégrant un système d'aspiration puissant et une fonction de lavage efficace. Avec ses bacs interchangeables, il s'adapte à tous vos besoins. Vous pouvez choisir entre une aspiration simple ou un nettoyage combiné aspiration-lavage. Le réservoir d'eau embarqué garantit une humidification constante de la lingette.

Navigation intelligente pour un nettoyage ciblé

Doté d'une navigation intelligente, le Roomba Combo i5+ mémorise l'agencement de votre maison et crée des cartes intelligentes pour un nettoyage ciblé et méthodique. Fini les passages aléatoires ! Il nettoie vos sols en lignes droites parallèles. Son fonctionnement assure une couverture complète et efficace de chaque pièce, de jour comme de nuit.

Autonomie et confort d'utilisation

Oubliez l'aspirateur pendant deux mois grâce au système d'autovidage Clean Base. Le Roomba Combo i5+ vide automatiquement son bac à poussière. Cela vous libère de cette tâche pour jusqu'à 60 jours. Les sacs anti-allergènes capturent 99% des pollen et moisissures.

Contrôle simplifié pour un nettoyage sur mesure

Grâce à l'application iRobot Home, contrôlez et personnalisez votre nettoyage comme jamais auparavant. Créez des routines, sauvegardez vos paramètres préférés et déclenchez des nettoyages automatiques même en votre absence. Avec les recommandations saisonnières personnalisées, votre Roomba Combo i5+ s'adapte à toutes les situations pour un intérieur toujours impeccable.

Puissance et adaptabilité

Le Roomba Combo i5+ est conçu pour affronter tous les défis. Ses deux brosses anti-emmêlement sont idéales pour les foyers avec animaux. La technologie Dirt Detect cible les zones les plus sales pour un nettoyage approfondi, tandis que son autonomie et sa capacité à reprendre le nettoyage après recharge font de lui l'allié incontournable de votre tranquillité.

Ne laissez pas passer cette offre exceptionnelle. Simplifiez votre quotidien, profitez d'un intérieur toujours propre et bénéficiez d'une technologie de pointe à un prix jamais vu. La propreté devient un jeu d'enfant avec Roomba à vos côtés.

