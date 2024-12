Profitez de vélos électrique pas cher en optant pour le reconditionné

Pour rendre le vélo électrique plus accessible, la marque française Voltaire propose désormais des modèles reconditionnés. Elle offre ainsi une alternative à la fois économique et écologique. Cette initiative permet aux cyclistes d’acquérir un vélo de qualité à un prix réduit, tout en réduisant leur impact environnemental.

Achetez un vélo électrique reconditionné de qualité !

Voltaire se distingue en proposant des modèles reconditionnés, remis à neuf par ses propres équipes d’experts. La marque a mis cette offre en place pour rendre les deux-roues électriques plus abordables. En même temps, elle propose une solution respectueuse de l’environnement.

Voltaire vérifie et répare soigneusement les véhicules. En cas de nécessité, elle remplace des pièces pour garantir un état proche du neuf. Chaque vélo électrique reconditionné vient avec une annonce détaillant son état, le kilométrage parcouru et les options disponibles. L’entreprise fournit également les photos de l’exemplaire en vente.

Les deux-roues que propose Voltaire sont également couverts par une garantie d’un an. Cela offre aux acheteurs une tranquillité d’esprit. Cette démarche permet aux cyclistes d’acquérir un modèle de qualité à un prix réduit. Par la même occasion, elle soutient la consommation circulaire et durable.

Des prix attractifs pour tous les budgets

Les vélos électriques reconditionnés de Voltaire se vendent à des prix bien plus abordables que les modèles neufs. Un vélo Bellecour 26 pouces neuf coûte, par exemple, 2 290 euros. La marque le propose à 1 690 euros après avoir parcouru 3 250 km. Ce vélo d’occasion bénéficie d’une remise de 600 euros et reste dans un état optimal pour une utilisation quotidienne.

Un modèle Bellecour 28 pouces est également disponible à 1 790 euros, contre 2 290 euros neuf. L’enseigne offre ainsi une belle réduction. Ces vélos électriques reconditionnés sont disponibles directement sur la boutique en ligne de Voltaire. Ceci permet à un plus large public de se tourner vers une solution de mobilité plus économique et durable.

