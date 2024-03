Les offres et les services de l’opérateur Free en 2024

L'opérateur Free, filiale du groupe Iliad, est un leader français des télécommunications. Lancé en 1999, il offre des forfaits mobiles et des abonnements internet sans engagement, avec des services additionnels comme la téléphonie fixe illimitée et la VOD. Il est réputé pour son engagement à fournir des produits de qualité à des prix compétitifs.

En décembre 2021, l'opérateur Free est classé 2ème en Internet et 4ème en téléphonie mobile. Avec une couverture 5G de 46 %, il est un acteur majeur. Il a révolutionné le marché avec des services à prix réduit, élargissant ses services aux box internet. Grâce à des choix stratégiques audacieux, il rivalise aujourd'hui avec Orange, SFR et Bouygues.

Les forfaits mobiles chez l'opérateur Free

En 2024, Free maintient sa position en tant qu'opérateur de premier plan en France, en proposant une gamme diversifiée de forfaits mobiles sans engagement. Parmi ses principales offres, le Forfait Free 5G à 19,99 euros par mois se démarque par ses appels et SMS/MMS illimités. Il est aussi mis en avant avec sa généreuse allocation de données Internet de 210 Go. Ainsi, il s'agit d'une option attrayante pour ceux qui utilisent intensivement leur smartphone pour le streaming, le téléchargement et la navigation en ligne.

Le Forfait 2 euros, quant à lui, offre une solution plus économique pour ceux qui n'ont pas besoin d'une grande quantité de données. Pour seulement 2 euros par mois, les utilisateurs bénéficient de 2 heures d'appels ainsi que des SMS/MMS illimités, avec une petite allocation de 50 Mo d'Internet. Pour une offre intermédiaire, le Forfait Série Free propose 110 Go à 12,99 euros pendant un an, puis passe au Forfait Free 5G. Assurant une progression naturelle, il est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent plus de données à long terme.

De plus, les nouveaux abonnés peuvent profiter de tarifs promotionnels avantageux avec un code promo Free, par exemple, ou en bénéficiant du Forfait Série Free 110 Go à seulement 10,99 euros par mois pendant la première année. Concrètement, l'opérateur se distingue par sa simplicité avec seulement deux forfaits sans engagement, facilitant ainsi le choix pour les consommateurs tout en leur offrant une flexibilité accrue. En outre, les abonnés ont également la possibilité de combiner un forfait mobile avec une Freebox pour des remises tarifaires. La marque continue d'innover et d'adapter ses offres pour répondre aux besoins évolutifs des clients, tout en maintenant sa réputation de fournisseur offrant un excellent rapport qualité-prix.

Les solutions internet

En 2024, l'opérateur Free propose une gamme variée d'offres de box Internet, comprenant à la fois des options de fibre optique et d'ADSL. Contrairement à certains opérateurs, il ne propose pas de box Internet à connexion 4G. Il affirme que ses forfaits mobiles 4G peuvent répondre aux besoins en connectivité des utilisateurs.

La fibre optique est actuellement la technologie d'accès à Internet la plus recherchée, offrant des débits plus élevés que l'ADSL. Cependant, le déploiement de la fibre optique est encore en cours et n'est pas encore disponible dans toutes les régions françaises. L'opérateur Free se classe deuxième en termes de couverture fibre, derrière Orange.

En revanche, l'ADSL ou Asymmetric Digital Subscriber Line (connexion haut débit via ligne téléphonique) reste la technologie la plus répandue, avec une couverture estimée à 98 % du territoire français. L'opérateur Free propose des offres ADSL avec des débits allant jusqu'à 15 Mb/s. Il fournit également des offres triple play comprenant un service TV en plus de la téléphonie fixe et de l'Internet. Ses prestations incluent également des options télévisuelles et des services supplémentaires, tels que Netflix, Prime Vidéo, ou encore des abonnements à des bouquets de chaînes thématiques.