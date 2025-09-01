Rentrez stylé avec les vélos électriques Tenways

La mobilité douce s’impose à la rentrée avec Tenways. La marque propose des vélos électriques de qualité, accessibles et équipés d’accessoires pratiques.

Alors que la rentrée redéfinit les habitudes de transport, Tenways dévoile une offre élargie de vélos électriques et d’accessoires, pensés pour rendre la mobilité douce plus accessible, stylée et performante. La marque veut séduire aussi bien les cyclistes urbains expérimentés que les nouveaux venus. Ses vélos combinent design, confort et innovation technologique.

Des modèles urbains polyvalents pour tous les profils

Tenways enrichit sa gamme avec des modèles qui répondent aux besoins variés des citadins. Le CGO600 Plus et le CGO600 Pro, proposés à 1799 €, se distinguent par leur légèreté et leur maniabilité. Le premier intègre une transmission Shimano Claris à 8 vitesses et un moteur arrière Tenways C9 de 45 Nm, tandis que le second mise sur une courroie Gates CDN Carbon et un moteur Mivice M070 de 40 Nm. Deux démarches différentes pour une même promesse : fluidité et agilité en milieu urbain.

Avec ses lignes épurées et sa puissance accrue, l’AGO Air (2199 €) incarne une montée en gamme. Pensé pour franchir les pentes les plus exigeantes et supporter des charges lourdes, il illustre une vision du vélo électrique comme véritable choix de vie. « L’AGO Air ne vous transporte pas seulement, il vous transforme », souligne la marque. La marque insiste sur l’expérience émotionnelle autant que fonctionnelle. Cette orientation illustre la stratégie de Tenways : proposer des VAE qui dépassent la simple logique utilitaire pour s’imposer comme objets de désir.

Confort et ergonomie au cœur de l’expérience

Dans la catégorie urbaine, Tenways propose également les CGO800S et CGO800 Plus (1899 €), axés sur la posture ergonomique et la douceur de conduite. Le Plus intègre un capteur de couple haute précision et un algorithme basé sur l’analyse de 20 000 trajets, pour une assistance plus naturelle et intuitive. Cela illustre comment la donnée s’invite dans le vélo électrique pour une personnalisation de l’expérience de conduite.

De son côté, le CGO800S met en avant une simplicité rassurante : moteur arrière Mivice, courroie Gates Carbon et design unisexe. Ici, Tenways cible un public élargi, débutants compris, avec l’ambition de rendre l’usage du VAE aussi accessible qu’un scooter ou une voiture en ville. Puisque les collectivités multiplient les infrastructures cyclables, ce positionnement prend tout son sens et pourrait accélérer l’adoption de la mobilité douce au quotidien.

Une offre pensée pour la famille et les trajets multimodaux

Le Longtail Duo, proposé à 3499 €, marque une incursion assumée sur le segment familial. Doté d’un moteur Bafang M410, d’un moyeu Enviolo à vitesses progressives et d’une courroie Gates ultra-durable, il se destine aux trajets scolaires comme aux escapades du week-end. Avec ce modèle cargo, Tenways répond à une demande croissante de solutions capables de remplacer la voiture dans les foyers urbains.

L’écosystème de la marque ne s’arrête pas aux vélos. Casques connectés (159 €) et sacoches étanches viennent compléter l’offre. Le casque EH20 intègre éclairage intelligent et fonctions audio, tandis que les sacoches, compatibles avec la plupart des modèles, jouent la carte de la praticité. Avec ces accessoires élégants et technologiques, Tenways renforce sa volonté d’imposer une identité lifestyle autour de la mobilité douce. Une stratégie cohérente avec l’évolution du marché, où l’expérience globale devient aussi importante que la performance mécanique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

