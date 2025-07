J’ai testé le Tenways CGO 800 Plus : peut-il vraiment remplacer une voiture en ville ?

Ce vélo électrique promet confort, autonomie et fluidité en milieu urbain. J’ai voulu vérifier s’il tient vraiment ses promesses au quotidien, dans la version Sky Blue.

Le vélo électrique Tenways CGO 800 Plus s’adresse clairement à celles et ceux qui veulent repenser leurs trajets quotidiens. Avec son cadre ouvert, sa transmission fluide et sa batterie amovible, il vise la simplicité sans sacrifier la performance. J’ai pu tester ce modèle dans sa version Sky Blue, pendant une semaine complète en usage urbain intensif : trajets domicile-travail, sorties le week-end, et même une virée sous la pluie.

Fiche technique

Caractéristiques Détails Modèle CGO 800 Plus (chain drive), Sky Blue Prix 1 899 € (hors accessoires) Cadre Aluminium 6061, position « step-through », taille unique (155–190 cm) Moteur TENWAYS C9 hub, 250 W, 45 Nm Transmission Shimano Claris 8 vitesses (chaine) Batterie 36 V, 13,2 Ah (≈ 475 Wh), amovible, autonomie ≈ 100 km Fourche Suspension SR Suntour Freins Disques hydrauliques Shimano/Tektro Roues & pneus 28″, jantes alu; pneus CST anti-crevaison 48 mm Poids Environ 24 kg (26 kg accessoires inclus) Éclairage Feux avant+arrière intégrés, clignotants Connectivité Écran LCD intégré, capteur de couple, application Tenways Charge 4–4,5 h de 0 à 100 %, charge sur cadre ou retirée Capacité de charge max. 145 kg (centre du vélo) Prix accessoires Porte-bagages MIK, garde-boue, béquille (≈ 154 € offerts selon promos)

Premières impressions

À première vue, tout est pensé pour séduire : autonomie annoncée de 100 km, moteur roue arrière silencieux, fourche suspendue, freins à disque hydrauliques, connectivité avec application mobile… Mais une fiche technique bien remplie suffit-elle à en faire un vrai substitut à la voiture ou au scooter ? Est-ce un vélo taillé pour les longues distances ou juste pour les pistes cyclables lisses ? J’ai décortiqué chaque aspect, du confort au pilotage, pour savoir si ce CGO 800 Plus mérite sa place parmi les vélos urbains les plus populaires du moment. Voici ce que j’ai découvert.

Prise en main et design

Dès la sortie du carton, le Tenways CGO 800 Plus impressionne par la qualité de ses finitions. Le cadre en aluminium, à enjambement bas, inspire immédiatement confiance. La couleur Sky Blue donne une vraie personnalité au vélo : à mi-chemin entre élégance discrète et look urbain assumé, sans tomber dans l’excentricité. La peinture est mate, bien appliquée, et résiste aux traces de doigts comme aux petites éraflures.

Le montage final est simple. Seuls le guidon, les pédales et quelques accessoires sont à fixer. Tout est bien protégé, les câbles sont parfaitement intégrés au cadre. La fourche suspendue SR Suntour donne un surcroît de confort visuel… et pratique. Elle permet d’encaisser les irrégularités sans donner l’impression de mollesse.

En main, le vélo paraît équilibré malgré ses 24 kg. Il se pousse sans forcer, grâce à une bonne répartition du poids entre la batterie centrale et le moteur arrière. Les poignées en caoutchouc, la selle ergonomique et la potence réglable permettent une vraie adaptation à différentes morphologies. L’ergonomie générale est bien pensée pour un usage urbain régulier, même pour les cyclistes occasionnels. Rien ne semble fragile ou mal conçu.

Expérience utilisateur

Dès les premiers tours de roue, le Tenways CGO 800 Plus se distingue par sa fluidité. Le moteur roue arrière TENWAYS C9 est quasiment silencieux, même en pleine montée. Grâce au capteur de couple, l’assistance s’adapte immédiatement à la pression exercée sur les pédales. Pas d’à-coups, pas de retard au démarrage : on se sent vite en confiance, même dans la circulation.

L’écran LCD intégré est lisible, bien placé, et fournit les informations importantes : vitesse, niveau d’assistance, autonomie restante. L’interface est simple mais suffisante pour un usage quotidien. L’app Tenways, quant à elle, permet de consulter les statistiques de trajet, mais reste secondaire à l’usage.

La position de conduite est droite et confortable. Grâce à la suspension avant, les pavés ou trottoirs mal nivelés ne deviennent pas une punition. La selle est large sans être molle, et les poignées ergonomiques limitent les tensions après plusieurs kilomètres.

Les freins à disque hydrauliques répondent avec fermeté sans bloquer, même sous la pluie. Seul petit défaut : le gabarit du vélo, qui le rend un peu moins agile dans les espaces très exigus ou lors des stationnements serrés. Mais pour une conduite urbaine classique, l’ensemble reste très intuitif.

Performances par usage

Sur le terrain, le Tenways CGO 800 Plus propose une assistance à la fois douce et efficace. Le moteur 250 W, limité à 45 Nm, n’est pas conçu pour grimper des cols, mais reste largement suffisant pour les pentes urbaines modérées. Là où il surprend, c’est dans la progressivité de son appui : l’assistance est immédiate mais naturelle, sans jamais prendre le contrôle du pédalage.

L’autonomie annoncée de 100 km est crédible, à condition de rouler en mode intermédiaire, sur terrain relativement plat. Dans mon test réel j’ai atteint 82 km avant extinction en mixant ville, zones roulantes et montées répétées. Ceci sans avoir fourni d’effort particulier pour économiser la batterie. La recharge complète prend environ 4 h, ce qui reste raisonnable vu la capacité de 475 Wh.

Sur le plan du confort, la fourche SR Suntour absorbe bien les irrégularités, sans effet de rebond. Les pneus CST de 48 mm ajoutent une sensation de sécurité sur routes mouillées ou gravier léger. La selle et la potence réglable permettent de trouver rapidement une position agréable, même pour les longues sorties.

Le passage des vitesses via le Shimano Claris 8 vitesses est fluide, mais certains cyclistes plus sportifs regretteront l’absence d’une courroie carbone ou d’un moyeu automatique, comme sur le modèle CGO 600. Cela dit, pour un usage urbain régulier ou les trajets domicile-travail, la transmission reste parfaitement adaptée.

En comparaison directe, le Cowboy 4 ST est plus léger et un peu plus nerveux, mais le Tenways offre un confort supérieur et une meilleure modularité. Face à un VanMoofS5, il gagne en simplicité d’entretien et fiabilité mécanique.

Avis des utilisateurs

Les utilisateurs du Tenways CGO 800 Plus soulignent d’abord la sensation d’assistance naturelle, rendue possible par le capteur de couple. En usage urbain comme sur des parcours légèrement vallonnés, le moteur arrière délivre une aide fluide, sans à-coup. L’autonomie estimée à 100 km est jugée réaliste pour un usage quotidien, et la batterieamovible est vue comme un vrai plus pour les trajets répétés ou la recharge en appartement.

Beaucoup apprécient la qualité perçue, la position de conduite droite, et l’équipement de série jugé généreux : fourche suspendue, pneus confort larges, freins hydrauliques fiables. L’écran LCD est simple mais lisible, et l’application mobile complète bien l’expérience.

Les critiques se concentrent sur l’éclairage avant jugé trop faible en ville mal éclairée, et un poids qui limite la maniabilité dans les espaces exigus. Mais globalement, le vélo est perçu comme équilibré, bien pensé et fiable, avec un excellent confort en usage quotidien.

Tenways CGO 800 Plus Un vélo polyvalent et élégant à la fois Voir l’offre Verdict Le Tenways CGO 800 Plus (Sky Blue) coche la majorité des cases : design soigné, confort d’usage, autonomie crédible, et assistance silencieuse. On le recommande à ceux qui cherchent une alternative durable en ville, sans renoncer à la praticité : batterie amovible pour la recharge, porte‑bagages MIK pour les courses, écran LCD et application mobile pour naviguer facilement. Le poids et la taille du vélo peuvent freiner si on manque d’espace de stockage ou si l’on recherche un modèle ultra‑léger. L’éclairage avant mériterait également un meilleur rendement. Mais ces limites restent secondaires comparées à sa qualité générale, son confort supérieur et sa fiabilité mécanique. Un VAE complet, esthétique et fiable qui reste idéal pour le quotidien, avec une pointe de style. On aime Assistance fluide et sans à‑coups (capteur de couple)

Confortable On aime moins Gabarit volumineux

Moins agile en stationnement serré

