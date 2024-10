Mais bon sang ! Cette marque chinoise pulvérise les prix des vélos électriques en France !

Fiido, un fabricant chinois de vélos électriques, connaît une ascension fulgurante en France depuis sa création en 2017. Avec des produits alliant innovation et prix attractifs, elle attire de plus en plus d’adeptes de la mobilité douce. Qui aurait cru qu’un vélo électrique urbain léger, capable de parcourir 100 km, serait accessible pour moins de 1 500 euros ?

Les vélos électriques Fiido changent la donne en France

L’histoire de la marque Fiido remonte à son fondateur, un ingénieur passionné par le cyclisme nommé Keven. En 2016, il remarque la montée en popularité des vélos électriques ainsi que leur coût élevé. Son expérience dans l’industrie mobile lui permet de comprendre l’importance de l’innovation. Il fonde alors Fiido avec pour mission rendre les vélos électriques plus accessibles tout en restant esthétiques et pratiques.

Très vite, la marque se différencie des autres à l’aide de son investissement dans l’innovation et l’amélioration des produits. Ceci lui permet de déposer plus d’une soixantaine de brevets. Le modèle D11, muni d’une batterie installée au niveau de la tige de selle, est un exemple emblématique de cette approche. Il a remporté un succès retentissant et a propulsé Fiido sur la scène internationale des vélos électriques.

Une large gamme de vélos pour différents usages

À la suite de son énorme succès, Fiido a décidé d’aller plus loin. La marque a su élargir son catalogue en vue de répondre aux besoins des utilisateurs. Les modèles comme le Fiido X, récompensé par un prix IF Design Award, et le T1, conçu pour les longues distances, illustrent cette diversité.

Ces vélos électriques de Fiido savent très bien se démarquer de la concurrence. Ce qui distingue le Fiido X, c’est son cadre fabriqué dans un alliage de magnésium et sa batterie dépourvue de fil. Quant au T1, avec son moteur de 750 W, il offre une excellente autonomie qui va jusqu’à 150 km. Par ailleurs, pour les utilisateurs urbains, le modèle C21 et le C22 allient design classique et technologies modernes. Ils intègrent des fonctionnalités avancées pour un confort optimal. Chaque modèle est conçu pour répondre à des attentes spécifiques, ce qui élargit considérablement la clientèle de la marque.

Avec sa grande variété de vélos électriques, Fiido a réussi à s’imposer sur le marché, que ce soit en France ou ailleurs. Ceci est rendu possible grâce à sa capacité à innover tout en maintenant des prix compétitifs. Les consommateurs français, de plus en plus soucieux de l’environnement, trouvent dans ces vélos une alternative séduisante et abordable.

