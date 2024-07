Léger, puissant et surtout … pas cher, découvrez le vélo électrique Fiido Air !

Fiido a récemment dévoilé un nouveau modèle de vélo électrique en fibre de carbone, le Fiido Air. Ce vélo se distingue par son poids plume et son design minimaliste. La marque propose le tout à un prix attractif, ce qui en fait une option intéressante pour de nombreux cyclistes.

Un vélo entièrement en fibre de carbone

Le Fiido Air est conçu avec un cadre, une fourche, un guidon et une tige de selle en fibre de carbone. Ce choix de matériaux permet de maintenir le poids total à seulement 13,75 kg. Les cyclistes qui doivent transporter leur vélo apprécieront cette légèreté, surtout dans les escaliers.

Les câbles sont intégrés dans le cadre pour renforcer les lignes nettes et épurées du vélo. Bien qu'il ne soit pas le vélo le plus léger, le Fiido Air est très maniable pour une utilisation quotidienne en ville. Son design élégant et pratique séduira les amateurs de vélos urbains.

Performances et moteur puissant

Le Fiido Air dispose d'un moteur arrière Mivice de 250 W qui offre une assistance au pédalage avec un couple de 40 Nm. Le vélo propose trois niveaux d'assistance au pédalage. La vitesse maximale peut atteindre les 30 km/h en mode débridé, mais elle se limite à 25 km/h pour respecter les réglementations locales.

La batterie intégrée du Fiido Air n'est pas amovible, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs. Elle offre une autonomie allant jusqu'à 80 km en mode d'assistance le plus léger. En outre, une batterie supplémentaire peut être ajoutée pour doubler la portée, mais cela augmentera le poids du vélo.

Le vélo utilise une transmission par courroie en carbone Gates CDN afin d'assurer un fonctionnement silencieux et de nécessiter peu d'entretien. Cette caractéristique est idéale pour les trajets urbains quotidiens et offre une expérience de conduite fluide et agréable.

Caractéristiques urbaines manquantes

Le Fiido Air manque de certaines caractéristiques habituelles des vélos urbains, comme les garde-boue, la béquille et la sonnette. Cependant, les fabricants l'ont équipé de pneus Kenda 700/40c et de freins hydrauliques Shimano pour garantir un freinage fiable. De plus, les lumières intégrées à l'avant et à l'arrière assurent une utilisation sécurisée en milieu urbain.

Suivi des données de trajet

Contrairement à de nombreux vélos électriques, le Fiido Air ne dispose pas d'un écran de contrôle sur le guidon. Les utilisateurs peuvent suivre les données de leur trajet via la montre intelligente Mate incluse ou l'application mobile Fiido. De ce fait, le cycliste peut déverrouiller le vélo grâce à un capteur d'empreintes digitales intégré, via la montre intelligente ou l'application.

Le Fiido Air est disponible au prix de lancement de 1 799 euros. C'est une réduction significative par rapport au prix de détail de 2 799 euros. Les premières livraisons sont prévues pour août 2024. Cette offre rend le Fiido Air attractif pour ceux qui cherchent un vélo électrique léger et performant à un prix raisonnable.

