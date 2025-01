Les pires voitures électriques à fuir en 2025

Lancer de mauvaises voitures électriques est encore possible, malgré les avancées du marché. Certains modèles souffrent toujours de défauts techniques et de conception. Ces imperfections les empêchent de convaincre pleinement les consommateurs.

Acheter un véhicule électrique à 30.400 € pour ne pas pouvoir effectuer plus de 190 km, quelle arnaque quand même hein ?

De mauvaises voitures électriques avec des défauts majeurs

Les constructeurs ne semblent pas toujours à la hauteur des attentes des consommateurs. Un exemple frappant est la Renault 5 électrique, qu’on a élue voiture de l’année 2025. Bien qu’on l’apprécie pour son design et sa conduite agréable, la R5 souffre d’une consommation élevée. Son autonomie réelle de 250 à 300 km se retrouve impactée par un « appétit » important. Cela reste un frein pour certains acheteurs.

D’autres modèles de voitures électriques ont également montré qu’une mauvaise consommation peut nuire à la performance globale. On peut notamment citer la Kia EV3. Malgré tout, ces véhicules ont tout de même su séduire un public.

Le prix est aussi un point sensible. Les consommateurs se confrontent à des modèles aux tarifs parfois élevés, pour une autonomie et une recharge limitées. La Ford Puma électrique propose une autonomie qui frôle la limite acceptable en 2025. Son prix, bien que raisonnable, ne justifie pas toujours cette performance. Ainsi, comparer le prix d’un modèle à des critères essentiels comme la recharge et l’autonomie est essentiel.

Le design est un atout, mais il ne suffit pas à lui seul

Même les mauvaises voitures électriques peuvent être attirantes avec un bon design. Renault a fait sensation avec la R5, dont l’apparence vintage séduit un large public. Le look de la voiture peut compenser d’autres défauts techniques, comme une consommation élevée. En revanche, comme le montre l’exemple de la Honda e, un design séduisant ne suffit pas à garantir le succès. Malgré son esthétique soignée, elle a échoué en raison de son prix élevé et de son autonomie trop faible.

D’autres marques sont encore en quête d’une formule gagnante pour vendre leurs mauvaises voitures électriques. On peut citer comme exemple le MX-30, un SUV compact de Mazda qui fait partie des voitures électriques à éviter. Elle n’a pas réussi à convaincre dû à une autonomie trop faible et à des solutions de recharge peu adaptées. Mazda tente de se démarquer avec un design audacieux. Cela dit, en 2025, ces atouts ne suffisent plus face aux exigences croissantes des consommateurs.

