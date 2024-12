Les voitures électriques les plus fiables ? Elles sont… plus anciennes !

Une récente étude de l’organisme allemand TÜV Süd révèle une tendance surprenante. Les voitures électriques les plus fiables seraient celles issues de plateformes adaptées de modèles thermiques. Effectivement, les plateformes multi-énergies, basées sur des architectures plus anciennes, semblent offrir une meilleure fiabilité.

Pourquoi les plateformes multi-énergies sont-elles plus avantageuses ?

Les voitures électriques construites sur des plateformes adaptées sont apparemment plus fiables que les autres. Cette fiabilité réside dans l’expérience que ces modèles ont accumulée au fil des années. Les fabricants ont initialement conçu ces châssis pour les moteurs thermiques. Ils les ont perfectionnés grâce à des milliers d’heures de tests et de développement. Cela leur confère une robustesse et une résistance aux pannes que n’ont pas encore ces nouvelles architectures électriques.

Certains modèles, qui reposent sur ces plateformes multi-énergies, se distinguent particulièrement dans cette étude. Parmi les voitures électriques les plus fiables, on compte la Volkswagen e-Golf, l’e-up! et la Mini Cooper SE. D’autres modèles récents disposent par ailleurs de la plateforme multi-énergie STLA, comme le C5 Aircross de Citroën. Ces véhicules présentent moins de défaillances, surtout au niveau des composants non liés directement à la propulsion électrique, comme les suspensions. Ces dernières doivent supporter le poids plus important des batteries.

Les voitures électriques avec une plateforme dédiée sont moins fiables

Si vous cherchez des voitures électriques fiables, vous avez donc tout intérêt à vous tourner vers les modèles plus anciens. Mais qu’en est-il des nouvelles générations, avec des plateformes dédiées ? En fait, elles offrent divers bienfaits en termes de conception. Elles ont aussi l’avantage d’intégrer des technologies spécifiques comme les logiciels embarqués. Le souci est qu’elles souffrent encore de certains défauts. Ces modèles, en étant plus récents, n’ont pas l’expérience que les plateformes thermiques ont acquise.

Ainsi, les nouvelles voitures électriques se révèlent moins fiables. De fait, elles peuvent présenter davantage de pannes, surtout lors des premiers entretiens. Celles-ci touchent habituellement des éléments mécaniques comme les suspensions. Elles touchent aussi certains composants électroniques, qui sont à perfectionner. Cette tendance souligne l’importance de l’expérience dans l’industrie automobile. Les anciennes technologies, bien qu’adaptées, se révèlent généralement plus fiables sur le long terme.

