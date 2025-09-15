La Polestar 5 s’est dévoilé à Munich : la version Grand Tourer est séduisante sur tous les angles

À Munich, Polestar a tiré le voile sur son nouveau produit : la voiture dénommée Polestar 5 Grand Tourer. Et quel choc ! Cette berline électrique, aussi séduisante que performante, ne passe pas inaperçue.

Avec ses lignes sculptées et son allure d’ovni suédois, elle promet de dynamiter le paysage des GT haut de gamme. Accrochez-vous, la concurrence va devoir suivre le rythme.

La Polestar 5 Grand Tourer : L’élégance suédoise entre en piste

Polestar a officiellement levé le voile sur sa nouvelle création. C’est la Polestar 5 Grand Tourer. Ce véhicule électrique à quatre portes est issu du concept Precept de 2020. Bien plus qu’une simple voiture connectée, ce grand tourer de cinq mètres de long incarne la vision ultime de la marque en matière de design futuriste.

Dotée d’une technologie de pointe et d’une solidité durable. Son profil aérodynamique, aux influences aéronautiques et à la queue de type Kamm, promet de faire tourner les têtes sur toutes les routes.

Un design sculpté pour fendre l’air

La silhouette de la Polestar 5 Grand Tourer est très spécifique. L’avant est marqué par la signature lumineuse Pixel LED et la SmartZone. Elle intègre discrètement les capteurs d’aide à la conduite. Puis, le nez bas, les lignes tendues et la toiture galbée lui confèrent une certaine présence dynamique.

À l’arrière, une lightbar, un diffuseur et des entrées d’air viennent parfaire son apparence tournée vers la performance aérodynamique. Tandis qu’un toit panoramique en verre et un rétroviseur numérique avec caméra agrandissent l’espace et modernisent l’expérience.

Un intérieur écrin de technologie et de confort

Polestar a conçu l’habitacle avec un souci d’équité entre le conducteur et ses passagers. Les sièges avant, développés avec le spécialiste Recaro, allient sportivité et confort, proposant des fonctions de chauffage, de massage et d’ajustement électrique.

Ils sont en cuir durable sans chrome ou de microfibre. À l’arrière, les sièges individuels sont inclinables et un espace libéré derrière les places avant, le « foot garage », améliore le confort. L’accent est mis sur les matériaux durables, avec des composites en fibre naturelle, des tissus recyclés et des éléments en lin bio-sourcé.

Une architecture performante et rigide

Sous sa robe élégante, le véhicule dénommé Polestar 5 cache une structure en aluminium soudé. L’Architecture de Performance Polestar (PPA) est d’une rigidité torsionnelle exceptionnelle. La voiture est en aluminium majoritairement recyclé ou produit à partir d’énergies renouvelables.

Puis, la suspension avant à double triangulation, les étriers Brembo et les pneus sur mesure Michelin tiennent bien sur route. Puis, en fonction du modèle, il y a deux choix d’amortisseurs : passifs sur la version Dual Motor, ou adaptatifs MagneRide sur la Performance.

Une pléthore de chevaux sous le capot

Le grand tourer suédois ne plaisante pas avec la qualité. D’ailleurs, cette voiture se décline en deux versions à double moteur. La plus puissante, la Polestar Performance (142,900 €), cumule une puissance folle de 650 kW (871 ch) et un couple de 1 015 Nm, lui permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes.

Même la version Polestar Dual Motor (119,900€), avec ses 737 ch, réalise le sprint en 3,9 secondes. Toutes deux bénéficient d’une architecture 800 V permettant une recharge ultra-rapide de 10 à 80% en environ 20 minutes sur une borne de 350 kW.

Le halo de la marque

Avec un design ciselé, une performance brute et un intérieur minimaliste et high-tech, la Polestar 5 Grand Tourer se positionne comme le porte-étendard de la marque. Cette auto peut rivaliser avec les meilleures berlines électriques allemandes. Par contre, elle ne sera pas produite en grande série.

Mais il jouera plutôt un rôle de produit phare pour attirer les regards vers la marque. Commandable à partir de septembre, elle incarne l’aboutissement de l’ADN performance de Polestar, autrefois bras armé de Volvo, et affirme son indépendance avec audace et élégance.

