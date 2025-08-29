Record battu ! La Polestar 3 devient le SUV électrique le plus endurant du marché

Avec une autonomie officialisée de 629 km, le SUV électrique suédois Polestar 3 devient le roi incontesté de l’endurance sur batterie. Adieu anxiété de recharge, bonjour les road-trips sans stress !

Même les Tesla et les voitures de chez Mercedes doivent s’incliner. Design épuré, tech de pointe et maintenant ce chiffre fou : Polestar frappe un grand coup. Prêt à rouler jusqu’au bout de la nuit – littéralement ?

Polestar 3 : record d’autonomie pour le SUV électrique qui défie l’impossible

Le Polestar 3 entre dans l’histoire en devenant le premier SUV électrique à parcourir 925 kilomètres sans recharge, pulvérisant son autonomie officielle de 563 km. Cet exploit, validé par le Guinness World Records, a été réalisé sur les routes britanniques.

C’était par trois pilotes expérimentés lors d’un marathon de près de 23 heures. Une performance qui redéfinit les standards du secteur et démontre le potentiel caché des véhicules électriques lorsque l’optimisation est poussée à son paroxysme.

La Polestar 3 établit un record du monde d’autonomie à 935 km en une charge https://t.co/JGdYeiNfMy #Polestar3 pic.twitter.com/0IxikecWRP August 17, 2025

Les secrets d’un exploit méticuleusement orchestré

Pour atteindre ce chiffre stratosphérique, l’équipe a misé sur des conditions idéales : départ à 2h du matin pour éviter le trafic, parcours plat dans le Norfolk, et une vitesse moyenne maintenue à 41 km/h.

Par conséquent, une consommation énergétique incroyable de 12,1 kWh/100 km, soit près de deux fois moins que la moyenne des SUV électriques. Preuve que l’éco-conduite, bien maîtrisée, peut transformer radicalement l’autonomie.

Un véhicule de série, sans triche ni modification

La Polestar 3 testée ressemblait à celles commercialisés. La version Long Range Single Motor avec un moteur de 299 ch, une batterie CATL de 107 kWh et des pneus Michelin Sport EV optimisés pour réduire la résistance au roulement.

Sinon, pas de changements techniques en vue. Cela confirme que cette autonomie exceptionnelle est dans l’ADN du véhicule. Elle nécessite seulement des conditions de conduite particulières pour être atteinte.

La technologie au service de l’efficacité

Derrière ce record se cache une gestion fine de l’énergie. C’est la récupération de freinage optimisée. Puis, on a la calibration des systèmes de climatisation et des logiciels de gestion de batterie de pointe.

La Polestar 3 prouve que l’autonomie ne dépend pas seulement de la taille de la batterie. Cela dépend aussi de l’intelligence des systèmes qui l’exploitent. Avec une recharge rapide à 250 kW (30 minutes pour 10-80%), il concilie endurance et praticité.

Un message fort pour l’industrie électrique

Michael Lohscheller, PDG de Polestar, y voit une preuve que « le Polestar 3 établit de nouveaux standards ». Assemblé aux États-Unis et en Chine, ce SUV vise clairement le premium, rivalisant avec le BMW iX.

Si l’exploit reste conditionné à une conduire ultra-économique, il rassure sur la robustesse technologique des véhicules zéro émission. De quoi inspirer confiance aux acheteurs… et peut-être pousser les concurrents à revoir leurs copies !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn