Lucid Gravity X : le SUV électrique qui défie les terrains les plus extrêmes

Défiez les chemins escarpés sans renoncer au luxe : le Lucid Gravity X débarque ! Ce SUV électrique, né pour l’aventure, combine une multitude d’atouts technologiques et des équipements tout-terrain dignes d’un explorateur.

Avec ses détails audacieux et ses performances hors norme, il promet de rendre le chaos… élégant. Prêt à dompter les étendues sauvages sans compromis ?

L’Aventurier Électrique Sort du Bois

Lucid ne fait pas dans la demi-mesure. Alors que le monde automobile attendait sagement des versions plus « civiles » de sa Gravity, le constructeur californien a dégainé un nouveau concept : le Lucid Gravity X.

Présenté lors de la Monterey Car Week, ce SUV ne se contente pas d’afficher 700 km d’autonomie. Il peut embarquer sept personnes dans son habitacle. De plus, il clame haut et fort qu’il est « prêt à aller n’importe où ».

Un Look de Baroudeur High-Tech

Sur la base de la Gravity Grand Touring – déjà très performante avec ses 3,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h –, Lucid a radicalement transformé le Gravity X. Sa Hauteur de caisse est rehaussée. Les boucliers ont été redessinés pour améliorer les angles d’attaque et de départ.

Puis, les pneus de cette voiture sont tout-terrains. Et il y a des plaques de protection sous la caisse et des crochets de remorquage. Ce nouvel SUV a visiblement pris des leçons de survie en milieu hostile. Même le roof-box intégré et sa barre de toit équipée de LEDs semblent tout droit sortis du catalogue d’un aventurier des temps modernes. Le message est clair : le luxe n’est plus l’ennemi de l’exploration.

Le Désert en Ligne de Mire

Chaque détail a son histoire. La peinture satinée « Astral Drift » et les références topographiques au Death Valley et à Big Sur gravées sur la capote ne sont pas de simples fantaisies esthétiques. Elles inscrivent le véhicule dans une mythologie de l’aventure américaine. C’est celle des grands espaces et des défis extrêmes.

À l’intérieur, les sièges en cuir premium, les tapis de sol et le volant en microalcantara confirment cette volonté de marier le confort sophistiqué à la robustesse nécessaire. On est loin du SUV de ville qui ne verra jamais le moindre gravier.

Un Concept Pour Séduire, une Production en Attente

Pour l’instant, le Lucid Gravity X n’est qu’une étude. Mais la marque serait bien inspirée de le produire. Ne serait-ce que pour défier Rivian et son « California Dune Edition » sur son propre terrain, ce véhicule fera parti des électriques aventurières et haut de gamme.

Certains actionnaires s’impatientent déjà, rappelant que la priorité devrait être d’accélérer la production des modèles actuels. Mais en dévoilant ce concept, Lucid envoie un signal fort : l’électrique peut être aussi excitante et capable qu’une thermique, même au bout du monde.

L’Avenir en Mode « Cross »

Le Lucid Gravity X, prononcé « Gravity Cross », est bien plus qu’un simple exercice de style. Il incarne une vision : celle d’un véhicule familial qui ne renonce à rien. Ni à la performance pure, ni à l’autonomie, ni à la polyvalence.

Si ce concept voit le jour, il pourrait bien redéfinir ce qu’on attend d’un SUV électrique. En attendant, il nous offre une chose précieuse : le rêve d’escapades sauvages, sans compromis sur le plaisir de conduire ni sur le respect de la planète. Et ça, c’est une aventure qui en vaut la peine.

