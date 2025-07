Polestar 5, la future reine des berlines performantes effectue ses essais en Allemagne

La Polestar 5, une nouvelle berline électrique, fait ses premiers essais en Allemagne.

La berline électrique Polestar 5 fait parler d’elle après des essais remarqués en Allemagne. Avec ses lignes épurées et sa puissance, elle cible des rivales comme la Porsche Taycan et les modèles e-tron d’Audi. Voici ce que nous savons de cet ambitieux prototype.

Où a-t-on aperçu la berline Polestar 5 ?

Repérée récemment, la voiture a discrètement roulé en Allemagne, non loin de l’entraînement du Borussia Dortmund. La berline Polestar 5 s’est faite filmer lourdement camouflée lors de ses essais et a attiré l’attention. Ceci, notamment lorsqu’on a vu descendre de la voiture des joueurs du club. D’après les informations relayées par nos confrères de Gazeta Express, l’un d’eux était Jobe Bellingham.

Ce teasing insolite coïncide avec des rumeurs que l’on a récemment entendues. Selon elles, Polestar nouerait un partenariat avec l’équipe. Cela ajoute donc une touche sportive et prestigieuse à cette campagne de lancement.

Comme on l’a vu lors de ces essais, la berline électrique Polestar 5 arbore des phares design en T typiques. Elle se dote également d’un capot long et musclé qui exprime son ADN sportif. On l’attend par ailleurs au Salon de Munich en septembre 2025. Elle pourrait dévoiler alors sa version finale, qui présage un mélange unique de luxe et de performance.

Une berline électrique dopée aux performances

Ce modèle phare de Polestar n’a rien d’ordinaire. La berline électrique Polestar 5, qui est encore au banc d’essai, embarque deux moteurs électriques délivrant jusqu’à 884 CV. On peut ainsi imaginer un passage de 0 à 100 km/h en moins de 3 s. Avec son architecture 800 V, il annonce aussi une recharge ultra-rapide et une autonomie optimisée.

Les détails complets restent encore à venir. Cela n’empêche que cette voiture s’affiche comme une véritable concurrente des berlines électriques de pointe. En s’associant au monde du sport, Polestar assoit son ambition de rivaliser avec les leaders du marché. Avec les essais de la berline Polestar 5, il montre également qu’il veut bousculer les codes des VE premium.

