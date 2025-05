L’e-tron GT, la nouvelle lance technologique d’Audi face à ces concurrents

Coup de projecteur sur la nouvelle Audi e-tron GT quattro, une berline qui pourrait chambouler la hiérarchie des électriques premium.

Audi a sorti sa toute nouvelle e-tron GT quattro, l’entrée de gamme la plus accessible et la plus efficiente de sa gamme sportive. Après avoir conquis les amateurs de GT avec des versions surpuissantes, Audi revient à ses fondamentaux. Elle veut rendre la performance électrique technologique plus abordable, sans sacrifier le plaisir ni l’autonomie.

Une e-tron GT plus abordable, mais toujours aussi épatante

Cette Audi “entrée de gamme” débarque avec un atout essentiel, qui est son prix de 110 500 euros. La nouvelle Audi e-tron GT coûte donc 20 000 euros de moins que la version S plus puissante. Ce positionnement stratégique enclenche une réelle démocratisation du grand tourisme électrique.

Côté style et équipements, on retrouve dans cette Audi électrique le design musclé et racé cher à la marque. Comptez également l’option toit panoramique à cristaux liquides, segmentable en neuf zones. Cerise sur le gâteau, de nombreuses aides à la conduite incluses de série (régulateur adaptatif, préconditionnement…).

Sous le capot, ce véhicule électrique affiche 503 CV de base, boostés à 585 CV selon le mode de conduite. L’Audi e-tron GT quattro profite aussi d’une accélération de 0 à 100 km/h en à peine 4 s. Le nouveau moteur arrière est, quant à lui, plus efficient, et le châssis adopte une suspension pneumatique pilotée. Selon Audi, ce châssis procure un mélange idéal entre confort et sensation sportive.

Autonomie record et recharge ultra-rapide

Cette version est la plus autonome qu’Audi ait jamais lancée sur la gamme GT. Elle doit cette prouesse à sa nouvelle batterie de 105 kWh. L’autonomie officielle de cette e-tron GT d’Audi atteint d’ailleurs jusqu’à 622 km selon le cycle WLTP. Voilà un bond spectaculaire, qui place ce modèle devant nombre de rivales directes. Grâce à l’architecture 800 V, la recharge atteint en outre 320 kW. Elle grimpe donc de 10 à 80 % en l’espace de 18 minutes. Sinon, en borne rapide, on regagne 285 km en dix minutes.

La marque allemande ne néglige aucun détail pour séduire les amateurs de grands voyages. Modularité intérieure, fonctionnalités connectées ainsi que confort haut de gamme restent au rendez-vous. Ce retour aux sources avec l’Audi e-tron GT quattro signe ainsi une offensive très attendue sur le segment. Après tout, ce dernier réclame toujours plus d’innovation, mais aussi une vraie baisse de prix.

