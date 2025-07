La nouvelle batterie Bosch offre plus d’autonomie sans alourdir votre vélo électrique !

Une nouvelle batterie Bosch annonce plus d’autonomie sans alourdir le vélo. Voilà une petite révolution pour les amateurs de VAE urbains et les baroudeurs !

La nouvelle batterie Bosch PowerTube 540 fait parler d’elle dans le monde du vélo électrique. Plus d’autonomie, même légèreté, et une intégration parfaite au cadre : Bosch frappe fort avec cette nouveauté. Découvrez comment cette batterie change la donne pour les cyclistes urbains et aventuriers.

Quelle autonomie la nouvelle batterie Bosch annonce-t-elle ?

Avec la batterie PowerTube 540, les amateurs de vélo électrique profitent d’une capacité de 540 Wh. C’est donc un gain d’énergie appréciable par rapport à la version PowerTube 500. Et pourtant, d’après les informations qu’on trouve sur le site officiel de Bosh, cette nouvelle batterie conserve un poids d’environ 3 kg. Grâce à elle, vous pourrez parcourir de plus longues distances sans alourdir le vélo. C’est pratique pour ceux qui enchaînent les trajets quotidiens ou les escapades du week-end.

Cette batterie s’intègre discrètement dans le cadre. Elle préserve ainsi le design du vélo et le protège efficacement contre la poussière et l’humidité grâce à sa classe de protection IP55. La nouvelle batterie Bosch s’équipe en outre d’un système intelligent. Celui-ci rend possible une compatibilité avec le prolongateur d’autonomie Bosch PowerMore 250. La capacité totale s’élève alors à près de 800 Wh pour les longues randonnées.

Une recharge simplifiée et une sécurité renforcée

Côté pratique, la nouvelle batterie Bosch se recharge rapidement. Comptez environ 4,9 h pour une charge complète avec le chargeur 4A, ou 7,7 h avec le chargeur 2A. Cette flexibilité fournit un vrai confort d’utilisation au quotidien, que ce soit à la maison ou au bureau.

La sécurité n’est pas en reste avec la batterie PowerTube 540. La nouvelle batterie Bosch dispose effectivement d’une protection antivol intelligente. Elle répond aussi aux standards élevés de Bosch en matière de fiabilité. De ce fait, les utilisateurs bénéficient d’une solution à la fois performante, sûre et durable. Elle est également idéale pour profiter pleinement de chaque sortie à vélo électrique.

