Comment ce vélo électrique hybride roule avec une aussi petite batterie ?

Et si l’obsession de l’autonomie XXL avait mené les vélos électriques dans la mauvaise direction ? À contre-courant du marché, Anod dévoile un vélo hybride ultra-léger, pensé pour les trajets urbains quotidiens et porté par une innovation 100 % française.

En ville, les cyclistes parcourent en moyenne moins de 12 kilomètres par jour. Pourtant, la plupart des vélos électriques embarquent des batteries pesant plusieurs kilos, conçues pour des distances bien supérieures. Ce paradoxe pénalise inutilement les utilisateurs urbains, qui se retrouvent à transporter du poids inutile chaque jour.

Anod part de ce constat pour proposer une alternative : un vélo électrique hybride, équipé d’un moteur à récupération d’énergie, de supercondensateurs et d’une batterie lithium, petite et ultra-légère. Ce cocktail technologique offre une autonomie parfaitement adaptée à un usage citadin tout en allégeant considérablement le vélo.

Une mini-batterie aux performances bluffantes

Avec seulement 550 grammes sur la balance et 17 cm de hauteur, la batterie Anod tient dans une poche de manteau. Compatible avec les chargeurs USB-C, elle se recharge en 1h30 seulement. Fabriquée en France, elle peut aussi servir de powerbank pour smartphone. Ce format inédit marque une rupture avec les standards actuels et montre qu’un produit compact peut aussi être puissant et pratique.

L’Anod Hybrid repose sur un trio de composants clés : un moteur maison MHR1 au couple de 60Nm, une petite batterie lithium-ion de 76Wh et 18 supercondensateurs en série capables d’encaisser plus d’un million de cycles. Chaque freinage régénère de l’énergie afin d’optimiser chaque trajet. En outre, cette configuration assure des départs dynamiques, une récupération efficace, ainsi qu’une gestion de l’énergie ludique.

Des modes pour chaque usage

Le vélo propose trois modes d’assistance bien calibrés :

Boost (20 à 30 km) : récupération à chaque freinage et déclenchement manuel via un bouton dédié.

(20 à 30 km) : récupération à chaque freinage et déclenchement manuel via un bouton dédié. City (25 km) : assistance continue idéale pour les trajets quotidiens, avec boost pour les accélérations.

(25 km) : assistance continue idéale pour les trajets quotidiens, avec boost pour les accélérations. Speed (15 km) : mode nerveux, pour les cyclistes pressés. Le bouton boost agit à pleine puissance.

Quelle que soit l’option choisie, le freinage régénère toujours de l’énergie pour prolonger la balade.

Maniabilité et confort au rendez-vous

Pesant seulement 21 kg, le vélo affiche une posture droite et une conduite intuitive. Sa courroie promet zéro éclaboussure, zéro maintenance et zéro déraillement. Les freins à disque hydrauliques, couplés au frein moteur, assurent un arrêt net et confortable. Chaque composant est pensé pour la fluidité du quotidien urbain.

Connectivité discrète, efficacité maximale

Le vélo Anod intègre des fonctionnalités intelligentes : géolocalisation, marquage OCODE, éclairage intégré, mise à jour à distance, verrouillage smartlock optionnel, garde-boue et béquille. Son contrôleur de guidon permet de gérer l’assistance, déclencher le boost, ouvrir la trappe batterie ou encore suivre la récupération d’énergie.

Une application qui laisse le choix

L’application Anod complète l’expérience sans jamais la rendre obligatoire. Elle propose un tableau de bord en temps réel, des fonctionnalités GPS, une alerte antivol connectée aux forces de l’ordre et aussi un accès rapide à l’entretien ou aux rappels. De ce fait, chaque utilisateur reste libre de s’en passer ou de l’utiliser à sa guise.

Une panoplie d’accessoires sur mesure

Support smartphone, tige de selle suspendue, panier avant et arrière, siège bébé, porte-bagages avant ou arrière : Anod multiplie les options dans le but de s’adapter aux usages variés. Il est même possible d’ajouter une seconde batterie afin de doubler l’autonomie.

Une fabrication engagée et locale

Conçu entre Paris et la Vendée, le vélo Anod est entièrement assemblé en France. Il contient six fois moins de lithium que les autres modèles électriques et privilégie également des composants recyclables. Plus de 75 % de la valeur du vélo électrique hybride est produite localement, avec l’appui de 32 entreprises partenaires et 250 investisseurs particuliers.

Le résultat ? Une technologie sobre, durable et efficace, sans compromis sur le plaisir de conduite. Chez Anod, le vélo redevient essentiellement un allié du quotidien : léger, astucieux, bien fichu. Un message simple mais percutant résume leur vision : “Responsable is the new sexy.” Tout est dit.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

