Japon : Quand la microvoiture électrique s’invite dans le coffre d’une Toyota !

Le MiBot est une microvoiture électrique japonaise qui est si compacte qu’on peut la transporter dans le coffre d’un van Toyota Hiace !

Petit mais ingénieux, le MiBot est le dernier cri en matière de mobilité urbaine compacte. Cette microvoiture électrique japonaise est si minuscule qu’elle peut littéralement tenir dans le coffre d’un van Toyota Hiace. Plus qu’un simple gadget, le MiBot répond aux besoins de mobilité quotidienne dans les grandes villes.

Une micro-voiture électrique qui rentre dans un van Toyota !

La société KG Motors qui est sise à Hiroshima a produit le MiBot, un véhicule électrique monoplace. Elle l’a spécialement conçu comme une solution urbaine hyper compacte, parfaite pour les trajets courts. Cette microvoiture électrique, qui tient dans un Toyota Hiace, s’équipe en outre d’une batterie de 7,68 kWh. Il affiche une autonomie de 100 km. Cette performance est idéale pour les trajets courts en ville.

Ce qui distingue le MiBot, c’est, par ailleurs, sa taille ultra-réduite. Effectivement, il mesure à peine 2,49 m de long, 1,13 m de large et 1,46 m de haut. Ces dimensions incroyables font de ce véhicule l’un des plus petits sur le marché. C’est d’ailleurs pour cela qu’on peut transporter cette microvoiture électrique dans le coffre d’un van Toyota. Le design du MiBot est donc minimaliste et charmant. Il inspire une sensation de praticité et d’accessibilité.

Pourquoi le MiBot pourrait devenir un must-have ?

En plus d’être une prouesse technique, le MiBot répond aux besoins des conducteurs urbains. Avec une vitesse maximale de 30 km/h, cette microvoiture électrique qui tient dans un van Toyota s’adapte aux trajets quotidiens. Il est par exemple idéal pour les déplacements domicile-travail ou pour des courses rapides en ville. KG Motors insiste d’ailleurs sur le fait que de nombreux véhicules actuels sont trop grands pour les trajets qu’ils accomplissent. Cela entraîne des coûts et une consommation énergétique inutiles.

Le prix de cette microvoiture électrique qui tient dans une Toyota Hiace est également un argument de poids. Avec un coût estimé autour de 6 800 euros, le MiBot reste abordable pour une large gamme de consommateurs. Et malgré sa taille modeste, la microcar compacte dispose de fonctionnalités modernes telles qu’un écran tactile de 8 pouces. Elle s’équipe même de la climatisation, ce qui rend chaque trajet confortable et convivial.

