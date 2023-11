GTA 6 : tout ce que l’on sait du jeu le plus attendu de tous les temps

L’un des jeux les plus attendus de cette génération, GTA 6, se rapproche de sa sortie. En effet, Rockstar Games a confirmé que la bande-annonce de GTA 6 sera dévoilée en décembre. Cela marque 10 ans depuis la sortie de Grand Theft Auto 5. Ce dernier est le deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps avec plus de 185 millions d’exemplaires vendus.

La révélation de GTA 6

Mercredi, dans un communiqué, le président Sam Houser a annoncé que la première bande-annonce de GTA 6 serait dévoilée en décembre. Cela marquera le 25e anniversaire de l’entreprise.

D’ailleurs, la franchise Grand Theft Auto a débuté en 1997 avec des critiques mitigées. Actuellement, elle est acclamée par la critique, ayant expédié plus de 405 millions d’unités.

Fuites et aperçu du jeu

Cependant, des fuites inattendues en septembre dernier ont offert un aperçu du jeu. Elles comprenaient plus de 90 vidéos et captures d’écran de la phase précoce de développement de GTA 6.

Rockstar a reconnu la légitimité de cette fuite et a exprimé sa déception quant à la divulgation de détails du jeu. En effet, la divulgation prématurée a révélé des éléments possibles de l’histoire, des personnages, et des lieux. Par ailleurs, Rockstar a souligné que le gameplay était encore à un stade précoce.

Développement et technologie

La question se pose alors : pourquoi ce jeu a-t-il pris tant de temps à se développer ? Avant la sortie de GTA 5 en 2013, la plus longue attente pour un jeu de la série était de cinq ans. Cependant, avec les avancées technologiques dans les jeux vidéo, les studios peuvent désormais mettre à jour les jeux existants. Cela permet de créer plus de contenu avec moins de temps et de ressources, tout en parfois facturant des frais supplémentaires.

En tant que division de Take-Two Interactive Software Inc, Rockstar est reconnu pour ses jeux visuellement impressionnants. Effectivement, les graphismes sont de haute qualité et la représentation de Los Santos dans GTA 5 demeure impressionnante une décennie plus tard. C’est pour cela que développer GTA 6 exige du temps pour obtenir un jeu de la même qualité, voire plus.

Attente et projets futurs

Par ailleurs, Take-Two a breveté une nouvelle technologie de locomotion. Ainsi, cela garantira des « animations hautement dynamiques et réalistes » dans GTA 6. En outre, les personnages pourront se déplacer et réagir de manière réaliste à leur environnement.

Grand Theft Auto n’est pas la seule série créée par Rockstar Games et fréquemment mise à jour. La série de jeux de tir en monde ouvert dans le Far West est Red Dead Redemption. Elle est le deuxième jeu le plus vendu de Rockstar. De plus, elle reçoit également des mises à jour fréquentes pour satisfaire les fans en attendant la sortie de GTA 6.

L’attente fiévreuse pour GTA 6

Pour apaiser cette attente, Rockstar a travaillé sur des compilations et des remasters d’anciens volets de la franchise. Cependant, le désir de jouer au prochain chapitre de Grand Theft Auto n’a jamais été aussi fort.

Les fans du jeu attendent avec excitation la sortie de GTA 6. Ils se demandent ce que réserve l’avenir de la franchise emblématique. La révélation de la bande-annonce en décembre sera un moment très attendu par les joueurs du monde entier.