[BON PLAN] – Offre exceptionnelle sur le Godox AD400 Pro

Explorez de nouveaux horizons photographiques avec le Godox AD400 Pro, un flash de studio polyvalent compatible avec les principales marques de caméras. Doté d’une batterie au lithium intégrée, ce flash offre une performance fiable aussi bien en studio qu’en extérieur.

Offre exclusive à ne pas manquer

Profitez dès maintenant d’une réduction exceptionnelle de 5%, ce qui ramène le prix du Godox AD400 Pro à 567,82 euros au lieu de 598,90 euros. Avec la facilité de paiement en 4 fois à 145,22 euros par mois (frais inclus), équipez-vous de cet outil incontournable pour sublimer vos créations photographiques. Transformez vos idées en images saisissantes avec le Godox AD400 Pro !

Libérez votre créativité, ce qu’il faut savoir sur le Godox AD400 Pro

Contrôle sans fil avancé

Équipez-vous du AD400 Pro pour bénéficier du système de contrôle sans fil Godox X1 à 2,4 GHz. Avec une portée de 100 mètres et 32 canaux, ce flash peut être entièrement contrôlé à distance via les émetteurs X1T et aussi XPro. Le fonctionnement de ce Godox AD400 offre également une flexibilité totale dans vos prises de vue.

Compatibilité multimarque et puissance époustouflante

Que vous utilisiez Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus ou Panasonic, l’AD400 Pro s’adapte à vos besoins grâce à sa compatibilité avec les systèmes TTL multimarques. Utilisez-le comme maître ou esclave, en combinaison avec d’autres équipements Godox ou d’autres marques compatibles.

Avec un temps de recyclage rapide de 0,01 à 1 seconde et la possibilité de prendre jusqu’à 12 flashs consécutifs à 1/16 de puissance, l’AD400 Pro répond aux exigences des séances photo professionnelles. Sa lampe pilote LED de 30 W assure un éclairage constant et stable, tandis que sa double alimentation (secteur et batterie) le rend adapté à toutes les situations.