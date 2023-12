[BON PLAN] – Profitez d’une remise de 12% sur le pack EPOS H6Pro + GSX 300

Plongez dans une expérience sonore exceptionnelle avec le casque gamer EPOS H6Pro et la carte son GSX 300, un casque audio gamer révolutionnaire.

Transformation numérique exceptionnelle du son

Un micro performant, une conversion audio analogique-numérique grâce à la carte son externe GSX 300, et un arceau léger pour un confort optimal, cette offre redéfinit l’expérience gaming. Découvrez le summum du son gaming avec l’EPOS H6Pro et la carte son GSX 300, un casque audio ouvert équipé d’un micro de haute qualité. Léger et confortable, cet ensemble offre une immersion sonore inégalée, idéale pour les gamers exigeants.

Caractéristiques impressionnantes

Microphone performant pour une communication claire et nette.

Audio analogique transformé en numérique grâce à la carte son externe GSX 300.

Confortable arceau léger pour des heures de jeu sans fatigue.

Promotion exclusive : 12% de réduction!

Profitez dès maintenant d’une réduction exceptionnelle de 12% sur l’EPOS H6Pro et la GSX 300. Offert à seulement 162,14 euros au lieu de 183,84 euros, TVA incluse. Et ce n’est pas tout ! Facilitez votre achat avec notre option de paiement en 4 fois, à 41,47 euros par versement, frais inclus.

L’expérience audio ultime vous attend, ne manquez pas donc cette opportunité de perfectionner votre setup gaming avec un casque audio de qualité exceptionnelle, et vivez le son gaming comme jamais auparavant !

Les avantages d’un pack « casque + carte son »

Une expérience sonore immersive

Plongez au cœur de l’action grâce à un casque audio de qualité qui offre une spatialisation sonore exceptionnelle. Les détails audio précis vous permettront de repérer chaque bruit de pas et de vivre une immersion totale dans vos jeux préférés. La carte son externe apporte une dimension supplémentaire en convertissant l’audio analogique en numérique. Ce qui assurera une clarté sonore exceptionnelle et une qualité audio supérieure.

Confort et polyvalence

Profitez d’un confort optimal pendant vos sessions de jeu prolongées. Les casques gamers sont conçus avec des matériaux légers et des coussinets doux pour garantir une expérience sans fatigue. La polyvalence de la carte son externe offre une personnalisation des paramètres audio selon vos préférences. Cela offre ainsi une expérience sonore adaptée à vos besoins spécifiques.