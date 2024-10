Découvrez pourquoi il ne faut pas installer Android 15 si vous avez ce moteur sur votre vélo électrique

L’annonce de la sortie d’Android 15 soulève des inquiétudes pour ceux qui utilisent un vélo électrique muni d’un moteur Shimano. Le bon fonctionnement de ce type de moteurs repose sur l’application E-TUBE. Malheureusement, elle s’avère incompatible avec cette nouvelle version du système d’exploitation.

L’Android 15, incompatible avec le moteur de vélo électrique Shimano

L’incompatibilité entre Android 15 et les applications Shimano telles que E-TUBE empêche toute communication efficace entre le téléphone et le vélo. Cela limite l’accès aux données critiques comme l’autonomie de batterie et les réglages de performance. De plus, cela peut mener à des situations dangereuses où les mises à jour de sécurité sont impossibles à appliquer.

Shimano a rapidement réagi face à cet incident regrettable en clarifiant les causes derrière cette compatibilité rompue. Les récentes modifications du noyau Android perturbent le bon échange d’informations entre le logiciel et le vélo électrique Shimano. L’incompatibilité d’E-TUBE Project Cyclist avec Android 15 met en lumière le retard technologique de Shimano face à des rivaux comme Bosch. Néanmoins, la marque s’est engagée à corriger rapidement le problème et à proposer une mise à jour de son application prochainement.

Le mécontentement des utilisateurs en première ligne

Pour les propriétaires de vélos électriques avec un moteur Shimano, la frustration concernant l’incompatibilité avec l’Android 15 est palpable. Nombreux avaient intégré ces cycles high-tech dans leur quotidien, séduits par la facilité d’utilisation et les gains en efficacité. Avec l’impossibilité de mettre à jour leurs appareils ou d’accéder à toutes les fonctionnalités promises, une partie de l’attrait initial disparaît. C’est un rappel brutal que même les technologies les mieux conçues peuvent rencontrer des problèmes inattendus.

Éviter des incidents tels que ceux impliquant les vélos électriques Shimano et l’Android 15 est impératif. Pour cela, un dialogue entre les entreprises de technologie et les spécialistes du cyclisme électrique est essentiel. En engageant plus activement leurs partenaires technologiques, les entreprises comme Shimano pourraient proposer des outils proactifs. Ceci inclut la mise en place de phases beta-tests plus explicites. On peut aussi envisager la diffusion complète des changements prévus dans les logiciels auprès des constructeurs tiers.

