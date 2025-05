Découvrez les Mini John Cooper de cette année 2025

Mini nous prépare plusieurs John Cooper Works pour l’année 2025, on vous les présente une à une !

En 2025, Mini n’a pas juste ressorti son badge légendaire John Cooper Works. Elle l’a également injecté dans tout son catalogue. Des SUV électriques aux cabriolets thermiques, chaque version promet du plaisir de conduite. Cela dit, toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Voici un tour d’horizon de ces cinq modèles survitaminés.

Mini JCW Hatch 3 portes thermique, la vraie, la pure, la radicale

C’est elle qui incarne le mieux l’esprit JCW. À 1 300 kg, cette Mini John Cooper Works qui arrive en 2025 est légère et ultra vive. De plus, son moteur essence de 170 kW (6,1 s au 0-100) régale par sa sonorité et sa réactivité. Dommage qu’aucune boîte manuelle ne soit disponible, mais même avec les palettes, le plaisir est intact. Et à près de 34 800 euros, c’est la plus abordable et la plus engageante à conduire.

Le mastodonte Mini John Cooper Work Countryman ALL4

Avec 233 kW, une transmission intégrale et un 0-100 km/h en 5,4 s, c’est la plus puissante du lot. Cette Mini n’a de « mini » que le nom, car elle flirte avec les dimensions d’un RAV4 et propose 505 L de coffre. Moins “go-kart”, plus GT familiale, elle reste bluffante pour un SUV. Comptez environ 42 600 euros, mais gare à la conso (7,7 L/100 km) et au tarif premium !

Mini JCW Hatch électrique, la bombe urbaine branchée

Avec ses 190 kW et ses 350 Nm, la Mini John Cooper Works E Favoured de 2025 est la plus rapide des tractions Mini. Elle expédie le 0 à 100 km/h en 5,9 s. Son gabarit compact cache une vraie boule d’énergie électrique. Celle-ci est portée par une tenue de route précise ainsi qu’une poussée instantanée. Malgré ses 1 650 kg, elle reste agile et amusante à mener. Son prix avoisine les 38 400 euros, pour une citadine électrique avec une vraie âme de sportive.

La Mini John Cooper Work Aceman joue les SUV en 2025

Même moteur que la Hatch EV, mais 100 kg de plus au compteur pour ce SUV urbain stylé. Moins nerveuse (6,4 s au 0-100), elle séduit par son look affirmé, ses cinq vraies places et ses 355 km d’autonomie. Moins affûtée que sa sœur compacte, elle conserve pourtant une vraie personnalité sur route. À 39 600 euros à peu près, elle donne un bon compromis entre fun et praticité.

Mini JCW Cabriolet, pour le style et le vent dans les cheveux

Cette Mini John Cooper Works qui sort en 2025 présente la même fiche technique que la Hatch thermique, mais en version découvrable. Elle perd un peu en rigidité et en précision, mais gagne en sensations à ciel ouvert. Moins sportive, plus poseuse, elle reste rapide avec un 0-100 en 6,4 s. À près de 39 000 euros, elle vise ceux qui veulent du fun en mode dolce vita.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn