Découvrez les films avec Chris Pratt : de la télévision au sommet du box-office

Que ce soit dans Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World, ou Passengers, Chris Pratt a su montrer son talent d’acteur. Comment est-il passé de petits rôles à un statut reconnu à Hollywood ? Quels sont les œuvres cinématographiques qui ont marqué sa carrière ? Je vous invite à faire un flashback du parcours d’une star hollywoodienne. Voici un tour d’horizon des meilleurs films avec Chris Pratt.

Ses premiers pas sur écran

Trouver sa place dans le monde du cinéma demande souvent du temps. L’histoire de Chris Pratt commence sur le petit écran. Il se fait remarquer dans la série télévisée Parks and Recreation. Cette sitcom américaine est diffusée sur NBC de 2009 à 2015. Chris Pratt y incarne Andy Dwyer. Sa capacité à combiner humour et émotion attire rapidement les réalisateurs. Ils perçoivent un potentiel chez cet acteur. Les spectateurs de cette époque se souviennent de plusieurs scènes. Elles mettent en lumière la manière dont il compose ses personnages. Son interprétation de « Johnny Karate » a marqué les esprits.

Chris Pratt prend ensuite des seconds rôles dans diverses séries et films. Il développe son jeu d’acteur. Un moment clé survient lorsqu’il joue Scott Hatteberg, un joueur de baseball, dans le film Le Stratège (Moneyball). Ce drame sportif sort en 2011 et met en vedette Brad Pitt et Jonah Hill. Ce rôle attire l’attention des professionnels du cinéma. Il lui ouvre les portes des grandes productions hollywoodiennes. Le film reçoit six nominations aux Oscars en 2012. Dès lors, l’acteur gagne en notoriété chaque année. Il s’impose progressivement comme une figure des blockbusters américains.

L’entrée dans la science-fiction avec les films avec Chris Pratt

Avec l’attrait des films de science-fiction auprès du grand public, la carrière de Chris Pratt prend une nouvelle orientation. C’est grâce aux Gardiens de la Galaxie que sa situation change. Ce film, sorti en août 2014, marque un point décisif. Il est réalisé par James Gunn. Son interprétation de Star-Lord attire le public mondial. Il place ce personnage intergalactique à un niveau de popularité élevé. Le film génère plus de 773 millions de dollars de recettes mondiales et devient l’un des succès de l’année.

Le succès des Gardiens de la Galaxie modifie la trajectoire de l’acteur. Il figure alors parmi les acteurs les plus demandés à Hollywood. Les spectateurs associent Chris Pratt aux franchises fantastiques. Ils apprécient l’énergie qu’il apporte à chaque film. Ces choix de rôles accélèrent son chemin vers le sommet du box-office international. Il reprend le rôle de Star-Lord dans plusieurs films de l’Univers cinématographique Marvel. On le voit notamment dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (2017) et Avengers : Infinity War (2018).

Chris Pratt et l’univers Jurassic World

Après l’univers Marvel, l’aventure continue pour Chris Pratt dans la saga Jurassic World. L’acteur prend le rôle d’Owen Grady, un expert en vélociraptors. Il apporte une intensité physique et dramatique à la saga. Le film Jurassic World, sorti en juin 2015, représente un enjeu important, car il doit relancer une franchise après une interruption. Le long-métrage réalise des recettes élevées. Il cumule même plus de 1,67 milliard de dollars au box-office mondial et devient le troisième film le plus rentable de 2015.

Jurassic World offre à Chris Pratt l’occasion de prendre un rôle. Il incarne un héros qui affronte des menaces préhistoriques. Plusieurs scènes du film sont devenues connues. Elles illustrent l’apport de sa présence au récit. La scène où Owen interagit avec les raptors est un moment marquant du cinéma de fiction. La combinaison des effets spéciaux et de l’implication de Pratt établit cet univers de dinosaures comme une référence du XXIe siècle. Il reprend son rôle dans les suites : Jurassic World : Fallen Kingdom (2018) et Jurassic World : Dominion (2022). Ces films avec Chris Pratt continuent de générer des milliards de dollars mondialement.

Le doublage avec La Grande Aventure Lego

Chris Pratt surprend en rejoignant l’équipe vocale de La Grande Aventure Lego. Il donne vie à Emmet Brickowski. Emmet est un personnage. Il se trouve dans un monde composé de briques. Le film d’animation sort en 2014. Ce travail révèle une autre facette de son talent d’acteur. Adultes et enfants apprécient sa performance avec une voix bien présente, mais subtile. Cela fait de ce film une production importante dans les films d’animation familiaux. C’est aussi un succès commercial rapporte plus de 468 millions de dollars.

En prêtant sa voix à des personnages animés, Chris Pratt montre qu’il peut diversifier ses compétences. L’énergie qu’il transmet derrière le micro permet aux scènes humoristiques de rester naturelles. Cette expérience élargit sa popularité. Elle attire les adeptes d’animation et ceux qui apprécient les récits. Il a également repris le rôle d’Emmet dans La Grande Aventure Lego 2 en 2019. Ce deuxième volet a également été bien reçu par le public. Cela confirme l’intérêt pour sa performance vocale.

Des rôles variés, de l’espace au western

Les rôles cinématographiques de Chris Pratt ne se limitent pas aux galaxies ni aux mondes de briques. En 2016, il joue avec Jennifer Lawrence dans Passengers. Ce film est une romance de science-fiction. La tension et les émotions sont présentes tout au long du film. Ce mélange de genres offre à Pratt l’occasion de montrer différentes facettes de son jeu. Il alterne entre émotion et intensité dramatique. Le film a rapporté plus de 303 millions de dollars mondialement.

Il est difficile de définir l’acteur par un seul genre puisqu’il passe avec aisance entre différents univers. Quelques années plus tard, en 2016, il prend un rôle dans Les Sept Mercenaires. Ce film est un remake du western classique réalisé par Antoine Fuqua. Pratt y partage l’affiche avec Denzel Washington et Ethan Hawke. L’action, la camaraderie et les scènes de tir rythment ce long-métrage. Cela illustre la polyvalence de l’acteur. Le film a connu un succès commercial modeste, mais a quand même franchi la barre des 150 millions de dollars de recettes.

Chris Pratt dans le film The Tomorrow War

Poursuivant dans la science-fiction, Chris Pratt figure dans The Tomorrow War. Ce film est sorti en juillet 2021 sur Amazon Prime Video. Il y incarne Dan Forester, un professeur et ancien soldat recruté pour défendre l’humanité contre une invasion extraterrestre. Ce blockbuster combine action et enjeux familiaux et offre à Pratt un rôle qui lui convient. Il se distingue par sa crédibilité et son engagement. Le film est devenu l’un des titres les plus vus sur la plateforme.

L’accueil du public et des critiques met en lumière l’attrait de Chris Pratt au cinéma. Son interprétation de l’homme ordinaire face à une situation extraordinaire rencontre un succès. Entre rebondissements et scènes d’action, The Tomorrow War ajoute à une filmographie qui contient déjà plusieurs succès commerciaux. Le film a été apprécié pour ses séquences d’action et son intrigue et a renforcé la position de Pratt comme un acteur d’action fiable.

Ne manquez pas non plus :

Les meilleurs films avec Pedro Pascal

Top des meilleurs films avec Anne Hathaway

Top des meilleurs films de Dwayne Johnson (The Rock)

10 des films avec Pierre Niney : du pire au meilleur

Les voix des icônes Mario et Garfield

Poursuivant dans le doublage, Chris Pratt prête sa voix au plombier Mario dans Super Mario Bros. le film. Le film est sorti en avril 2023. L’attente autour de cette adaptation montre l’augmentation de sa popularité. Cela concerne les fans de jeux vidéo et de cinéma. Réussir ce projet nécessitait de trouver le ton juste. Il devait combiner le familier et le nouveau pour plaire à toutes les générations. Le film a été un grand succès. Il a dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales. Il est devenu le film d’animation le plus rentable de 2023.

Plus récemment, on retrouve Chris Pratt dans le rôle vocal du chat Garfield. Dans Garfield : Le film sorti en mai 2024, l’acteur apporte une bonne dose d’autodérision. Grâce à ce rôle vocal, il confirme la diversité de ses talents. Le comédien apporte également une touche d’humour dans ce voix-off. Les studios choisissent Pratt pour les grandes franchises d’animation puisqu’ils sont convaincus par sa capacité à donner vie à des personnages connus.

Vie bien remplie pour Chris Pratt en dehors de ses films

Chris Pratt a une vie personnelle qui a connu des moments publics. Il a épousé l’actrice Anna Faris en juillet 2009 à Bali. Ils ont un fils, Jack, né en août 2012. Le couple a annoncé sa séparation en août 2017, et leur divorce a été finalisé en 2018. Cette période a été largement couverte par les médias, et les deux acteurs ont exprimé leur volonté de maintenir une relation respectueuse pour le bien de leur fils.

En juin 2018, Chris Pratt a commencé une relation avec Katherine Schwarzenegger, la fille aînée de l’acteur et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, et de la journaliste Maria Shriver. Ils se sont fiancés en janvier 2019 et se sont mariés le 8 juin 2019 à Montecito, en Californie. Ensemble, ils ont deux filles : Lyla Maria, née en août 2020, et Eloise Christina, née en mai 2022. Chris Pratt réside avec sa famille dans une propriété près de Los Angeles. Il partage occasionnellement des moments de sa vie familiale sur les réseaux sociaux, notamment des photos de sa ferme et de ses animaux.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn