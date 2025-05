FUBAR saison 2 : Arnold revient avec du lourd sur Netflix

Le 12 juin, l’ex-agent Luke Brunner rempile pour un second round sur Netflix. Cette fois, il ne s’agit pas seulement de sauver le monde, mais de survivre à ses fantômes.

La bande-annonce explosive annonce un cocktail d’action déjantée, de punchlines musclées et d’anciens amours qui tournent mal. Carrie-Anne Moss rejoint la danse et le chaos s’annonce total.

Dès les premières images, la saison 2 de FUBAR s’impose comme un concentré d’adrénaline. On y retrouve Arnold Schwarzenegger dans la peau de Luke Brunner, l’ex-agent de la CIA qui pensait enfin profiter de sa retraite. Raté. Entre fusillades, tanks, combats rapprochés et numéros de danse improbables, cette nouvelle saison promet plus de tout. L’acteur lui-même le résume sans détour : « plus grand, plus drôle, plus explosif ».

Les gags ne brillent pas toujours par leur finesse, mais l’absurde assumé de la série continue d’amuser. Les fans ne s’attendaient pas à une comédie cérébrale, mais à du pur divertissement. Et c’est exactement ce qu’ils s’apprêtent à retrouver le 12 juin.

Carrie-Anne Moss sème la tempête chez les Brunner

Grande nouveauté de cette saison : l’arrivée de Carrie-Anne Moss dans le rôle de Greta Nelso, espionne est-allemande et ancienne flamme de Luke. Bien plus qu’un souvenir sentimental, elle débarque accompagnée de Theodore Chips (Guy Burnet), avec l’intention claire de mettre le feu au monde. Greta ne menace pas seulement la planète, mais la famille Brunner tout entière.

Le retour de cette figure du passé relance l’intrigue sur le plan personnel et professionnel. Elle apporte un vrai vent de fraîcheur dans une série qui joue beaucoup sur ses personnages secondaires hauts en couleur.

Aux côtés de Schwarzenegger, on retrouve toute l’équipe de la saison 1. Monica Barbaro, Travis Van Winkle, Fortune Feimster, Milan Carter ou encore Jay Baruchel reprennent leurs rôles respectifs. Le groupe fonctionne toujours avec la même alchimie : entre répliques absurdes, maladresses tactiques et dynamiques familiales désastreuses, le quotidien d’agents secrets n’a jamais été aussi chaotique.

Netflix a révélé un synopsis succinct de FUBAR saison 2 : Luke Brunner revient pour empêcher une menace mondiale, tout en gérant des tensions personnelles explosives. Un résumé fidèle à l’esprit de la série : sérieux et dérision, menaces mondiales et crises de couple.

FUBAR, série pop-corn pour amateurs d’action décomplexée

Pas question ici de réalismes méticuleux ou de dialogues profonds. FUBAR assume pleinement son statut de série pop-corn. Elle surfe sur le succès de la saison 1, avec son ton irrévérencieux, ses scènes improbables et son héros d’un autre temps qui tente de rester dans le coup.

Alors que la date de diffusion approche, les fans comptent les jours. Entre deux saisons de séries plus dramatiques, FUBAR s’annonce comme le shoot d’action réconfortant à dévorer sans retenue. Verdict le 12 juin, exclusivement sur Netflix.

