The Unholy Trinity : Quand Pierce Brosnan et Samuel Lee Jackson s’invitent au Far-West

Le film The Unholy Trinity met en scène Pierce Brosnan et Samuel Lee Jackson dans un thriller psychologique au cœur du Far-West.

Quand deux légendes du cinéma se retrouvent dans un nouveau film western aux airs de règlement de comptes, on tend l’oreille. Dans The Unholy Trinity, plongée brutale au cœur du Far-West, Pierce Brosnan et Samuel L. Jackson se livrent une guerre silencieuse, mais intense. Le tout sur fond de trahisons, de vengeance… et de lingots d’or disparus !

The Unholy Trinity, mystères et tensions dans le Far-West

L’histoire se déroule dans le Montana des années 1870. Le jeune Henry Broadway (Brandon Lessard) arrive dans la ville isolée de Trinity. Son père mourant lui a donné une mission qui est de retrouver et tuer l’homme qui l’a fait accuser à tort. Mais ce qu’il découvre va bien au-delà d’une simple quête de vengeance.

Deux figures dominent cette bourgade du Far-West dans le film The Unholy Trinity. D’une part, on a le shérif Gabriel Dove (Pierce Brosnan), droit et mystérieux. D’autre part, on retrouve un homme énigmatique nommé St. Christopher (Samuel L. Jackson, Nick Fury dans les films Marvel). Ce personnage est visiblement lié au passé du père de Henry… et à un butin volé.

Les dialogues du trailer donnent par ailleurs le ton. Brosnan, glaçant de calme, lâche “Pas tous les hommes connus sont aimés”. De son côté, Jackson balance “Moi et ton père, on a volé assez d’or pour paver les rues du paradis.” De quoi comprendre que les apparences trompent, et que la vérité pourrait coûter cher à découvrir.

Un western à l’ancienne avec un casting cinq étoiles

Richard Gray (Murder at Yellowstone City) s’occupe de la réalisation du film. The Unholy Trinity fait ainsi le pari du western “à l’ancienne”, avec toute la rudesse et la tension du Far-West. Le long-métrage apporte cependant une touche de thriller psychologique. Il s’appuie en outre sur un casting solide. Veronica Ferres, Ethan Peck, David Arquette et Q’orianka Kilcher accompagnent effectivement le duo de têtes d’affiche. Côté musique, on a Marco Beltrami (compositeur de 3:10 to Yuma et Scream), gage d’une tension bien dosée.

Pour Samuel L. Jackson, ce rôle marque un retour au western, dix ans après The Hateful Eight. Quant à Pierce Brosnan, il est toujours aussi élégant même dans la poussière. L’ancien acteur de James Bond enchaîne les projets et semble savourer cette période de sa carrière. En tout cas, avec ces deux géants dans The Unholy Trinity, le Far-West a encore de beaux duels à livrer. Pour info, le film sort salles le vendredi 13 juin !

