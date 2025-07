Ce final de Jurassic World Rebirth aurait tout changé… Dommage, vous ne le verrez jamais !

Le Jurassic World Rebirth final que vous avez découvert en salle n’était pas le seul sur la table. Eh oui, ce blockbuster aurait pu se conclure de manière différente et inattendue. Mais certaines décisions clés ont tout changé en coulisses, juste avant la sortie. Ce que vous avez vu n’est que la version choisie parmi des scénarios très différents.

Ils ont failli tuer Duncan… et vous auriez pleuré pour de bon !

Dans une version alternative tournée jusqu’au bout, Duncan Kincaid ne survivait pas à sa mission de sauvetage. En effet, le scénario original le faisait mourir après avoir détourné le D-Rex avec une fusée pour sauver des enfants. Et cette scène, filmée avec sérieux, visait une vraie tension dramatique. Elle donnait une fin plus dure et plus réaliste à son parcours de mercenaire.

Le réalisateur Gareth Edwards a pourtant gardé la version où Duncan revient au dernier moment. Et pour cause, ce retour inattendu a provoqué une euphorie sincère lors des projections. Ce choix a été inspiré par E.T., où la surprise finale n’enlève rien à l’émotion. Ce twist heureux donne au Jurassic World Rebirth final une touche plus lumineuse, sans tomber dans le cliché. Une décision assumée et payante.

Pas de baston de dinos ? Une fin qui casse les codes de la saga

Contrairement aux autres volets de la franchise, Rebirth ne se termine pas par un combat épique entre monstres préhistoriques. Le D-Rex, mélange infernal de T-Rex et d’autres créatures, reste en vie à la fin. Cela a bien évoqué l’idée de faire apparaître le T-Rex pour sauver les humains. Cela dit, elle a vite été écartée pour ne pas tomber dans une recette trop vue.

L’équipe a surnommé cette vieille habitude le « Rex Machina », clin d’œil au fameux « Deus Ex Machina ». Ce concept désigne les sauvetages trop faciles en fin d’histoire. Ici, pas de raccourci ni de héros dinosaure venu tout régler. Ce refus de la formule attendue donne au Jurassic World Rebirth final une vraie originalité.

Pourquoi ce Jurassic World Rebirth final était loin d’être classique ?

Le film mise avant tout sur les humains et non sur la baston spectaculaire. Chaque scène de tension repose sur la survie, l’imprévu, la peur réelle. Le D-Rex reste présent jusqu’au bout, et sa menace ne disparaît jamais vraiment. Ce choix donne au récit un ton plus angoissant, moins « popcorn », plus proche du thriller de survie.

Ce Jurassic World Rebirth final s’éloigne des standards du blockbuster classique. En effet, Gareth Edwards voulait éviter la répétition, il l’assume complètement. Il choisit alors une fin plus ouverte, plus risquée, mais aussi plus honnête. Résultat : l’émotion prime sur le grand spectacle, et c’est ce qui rend cette conclusion si marquante pour la suite éventuelle de la saga.

