Top 10 des films avec Pierre Niney : du pire au meilleur

Pierre Niney est sans doute l’un des acteurs les plus talentueux et variés de sa génération. Grâce à son charme naturel, son jeu d’acteur exceptionnel et sa capacité à se fondre dans n’importe quel rôle, il est une figure incontournable du cinéma français. Retrouvons dans ce classement les 10 meilleurs films avec Pierre Niney, du moins apprécié au chef-d’œuvre absolu.

Né le 13 mars 1989 à Boulogne-Billancourt, Pierre Niney est un acteur, réalisateur et scénariste français. Fils de François Niney, professeur de cinéma, et d’une mère auteure de manuels de loisirs créatifs, il grandit à Paris avec ses deux sœurs. Dès l’âge de 11 ans, il se passionne pour le théâtre et poursuit des études au lycée Claude-Monet. Il a d’ailleurs pris des cours chez Florent et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Côté vie privée, il est en couple avec l’actrice et photographe australienne Natasha Andrews depuis 2008. Ils ont deux filles.

10. « Five » (2016), une comédie légère (un peu trop légère même)

Parmi les films de Pierre Niney qui rencontrent un succès mitigé, « Five » se distingue par son énergie et sa légèreté. Ce long-métrage raconte l’histoire de cinq amis qui décident de vivre ensemble après la fin de leurs études. Dès le début, le personnage joué par Pierre, Samuel, se montre hilarant et attachant. La situation tourne au vinaigre lorsqu’il propose de payer la moitié du loyer grâce à l’argent de son père, mais il se retrouve rapidement à court de fonds.

Toutefois, malgré l’humour et les situations rocambolesques, le scénario manque parfois de profondeur et de cohérence. La dynamique entre les personnages fonctionne assez bien, mais certaines blagues tombent à plat. Et pourtant, Pierre Niney réussit à tirer son épingle du jeu grâce à son charisme indéniable. Cette comédie offre quelques moments mémorables, mais il ne fait pas le poids face aux autres titres de sa filmographie.

9. « L’homme fidèle » (2018) où il endosse un rôle secondaire

Un mélange subtil de drame et de romance, « L’homme fidèle » plonge le personnage de Pierre Niney dans un triangle amoureux complexe. Aux côtés de Laetitia Casta et Lily-Rose Depp, il joue Abel, tiraillé entre deux femmes et confronté à ses propres dilemmes moraux. Le film explore les thèmes de l’amour, de la trahison et de la rédemption avec une sensibilité unique.

Sous la direction de Louis Garrel, le jeu de Pierre Niney reste impeccable, même s’il n’endosse qu’un rôle secondaire. Comme toujours, il ajoute une dynamique intéressante à l’intrigue. Cependant, la lenteur du développement de l’intrigue pourrait en rebuter certains. Malgré cela, cette comédie dramatique reste très touchante. Elle mérite amplement une parmi les 10 meilleurs films avec Pierre Niney.

Articles du même auteur :

Les 10 meilleurs films avec François Civil

Les films avec Margot Robbie : on aime ou on adore !

8. « Sauver ou périr » (2018) : de l’action à la déprime

Dans ce drame réalisé par Frédéric Tellier, Pierre Niney incarne Franck Pascal. Ce sapeur-pompier est gravement brûlé lors d’une intervention. À mi-chemin entre film d’action et drame, ce titre capture le combat acharné de Franck pour se reconstruire physiquement et surtout psychologiquement. Ce long-métrage se considère comme une œuvre poignante qui met en lumière le courage des soldats du feu.

La transformation physique et émotionnelle de Pierre Niney s’avère particulièrement impressionnante dans cette fiction. L’acteur apporte une authenticité rare à son personnage. Il rend chaque scène profondément émotive. Toutefois, il y a toujours un hic. Le ton sombre et un tantinet cru de « Sauver ou périr » semble difficile à digérer pour certains spectateurs. Cela dit, le film est une démonstration éclatante du talent de Niney dans des rôles aussi intenses et qu’exigeants.

7. « Yves Saint Laurent » (2014), une biographie bien glam’

Le drame biographique, « Yves Saint Laurent » est peut-être l’un des rôles les plus iconiques de la filmographie Pierre Niney. L’acteur incarne le célèbre couturier français avec une élégance et une précision remarquables. Cette réalisation de Jalil Lespert, avec le scénario de Jacques Fieschi, Jérémie Guez et Marie-Pierre Huster, retrace la vie de Saint Laurent à partir de 1957. A l’époque, il est nommé à la tête de la maison de couture Dior à seulement 21 ans. L’intrigue se poursuit jusqu’à la création de sa propre maison de couture avec Pierre Bergé. Résumé de la carrière exceptionnelle du styliste, cette biographie plonge les spectateurs dans le monde glamour, mais tourmenté de la haute couture.

Pour beaucoup, cette interprétation a marqué un tournant dans la carrière de l’acteur français. « YSL » fait ainsi partie des meilleurs films de Pierre Niney. Ce dernier incarne un designer qui est à la fois vulnérable et magnétique. Certaines critiques du cinéma indiquent toutefois que le long-métrage accorde trop de place aux aspects dramatiques au détriment des moments plus heureux de la vie du plus connu des couturiers français. Néanmoins, cette performance mérite amplement sa reconnaissance.

6. « Un homme idéal » ou pas tellement !

Sorti en 2015, « Un homme idéal » mêle suspense et thriller psychologique. Pierre Niney y incarne Mathieu Vasseur, un écrivain raté qui usurpe l’œuvre d’un autre auteur pour obtenir gloire et succès. Rapidement, il se retrouve plongé dans une spirale de mensonges et de dangers. C’est l’occasion de voir Pierre exceller dans un rôle d’antihéros où il révèle toute la complexité de son personnage.

Ce drame intense est admirablement porté par le jeu nuancé de Niney. L’ambiance oppressante et le scénario habile maintiennent le spectateur en haleine jusqu’à la fin. L’acteur brille dans un rôle qui semble être taillé pour lui malgré quelques incohérences scénaristiques. Ce sont de petits détails qui peuvent déranger les plus exigeants. Quoi qu’il en soit, « Un homme idéal » souligne brillamment le talent de Pierre pour les intrigues complexes et intrigantes.

5. « Frantz », une romance franco-allemande

Sorti dans les salles sombres en 2016, « Frantz » est un mélodrame franco-allemand réalisée par François Ozon. Pour rompre avec les films contemporains, Pierre Niney y incarne Adrien, un mystérieux jeune homme qui vit dans l’après-guerre (1919). Il affirme connaître le défunt fiancé allemand d’une jeune femme française. Cette fiction est une exploration profonde des thèmes de la culpabilité, du pardon et de la réconciliation.

Avec une mise en scène épurée et des performances poignantes, « Frantz » séduit tant visuellement qu’émotionnellement. Pierre Niney brille particulièrement grâce à son jeu subtil et convaincant. Chaque moment de tension et de douceur est rendu encore plus puissant par sa présence. C’est un film délicat et poignant, magnifiquement interprété.

4. « Réparer les vivants », l’un des meilleurs films de Pierre Niney

Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Maylis de Kerangal. Ce drame sorti en 2016 suit l’histoire de Simon, un jeune surfeur en état de mort cérébrale. L’intrigue crée une tragédie sur plusieurs vies. Pierre Niney joue Thomas Rémige, un coordinateur de dons d’organes. Investi de son personnage, l’acteur livre une performance pleine de sensibilité et de gravité.

Le film aborde des sujets difficiles avec une humanité touchante et renforce l’importance de la vie et du don. Le rôle de Pierre Niney, bien que secondaire, est extrêmement émouvant. Sa capacité à transmettre des émotions profondes avec peu de mots est impressionnante. « Réparer les vivants » demeure l’un des films dramatiques les plus puissants de ces dernières années.

3. « La promesse de l’aube » (2017), une biographie de plus

L’adaptation du roman autobiographique de Romain Gary, « La promesse de l’aube », voit Niney dans le rôle principal de l’écrivain franco-lituanien. Ce drame-aventure retrace la relation fusionnelle entre Gary et sa mère Nina, jouée par Charlotte Gainsbourg. De leur enfance en Pologne à leur installation en France, le film relate les sacrifices de Nina et le parcours héroïque de Romain.

Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg forment un duo magistral. Ils naviguent entre moments de tendresse et conflits déchirants. La richesse des dialogues et l’intensité émotionnelle confèrent à ce film une profondeur remarquable. Le charisme de Niney éclate encore une fois à l’écran. Il saisit l’occasion pour rendre hommage au grand homme qu’était Romain Gary.

2. « Comme des rois », l’incursion dans une famille atypique

Cette comédie dramatique qui date de 2018 est deuxième du classement des films avec Pierre Niney. L’acteur prête ses traits à Joseph, un jeune homme qui cherche désespérément à fuir une vie de petits arnaqueurs menée par son père. Entre réalisme social et rêve d’évasion, cette fiction offre une incursion fascinante dans une famille dysfonctionnelle.

La performance de Niney est à couper le souffle. Il donne vie à un personnage pris au piège entre loyauté familiale et désir de liberté. Ses interactions avec Benoît Poelvoorde, qui joue le père arnaqueur, sont particulièrement saisissantes. Cette dualité entre humour et tragédie fait de « Comme des rois » l’un des meilleurs films de Pierre Niney.

1. « La tête haute », le meilleur film de Pierre Niney

Au sommet de notre classement, « La tête haute » est un drame poignant réalisé par Emmanuelle Bercot. Ce film raconte l’histoire de Malony, un adolescent en difficulté suivi par la justice, et de ceux qui tentent de le remettre sur le droit chemin. Pierre Niney joue Yann, un éducateur passionné déterminé à aider Malony.

Ce rôle démontre tout le potentiel de Niney. Son interprétation est sincère, authentique et inspirante. Le film touche par sa brutalité et sa réalité crue, mais aussi par l’espoir qu’il véhicule. « La tête haute » est sans conteste une des meilleures œuvres de la filmographie Pierre Niney et témoigne du talent exceptionnel de l’acteur.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn