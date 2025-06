Découvrez le Waylibus, le véhicule idéal pour le transport des enfants à la plage ou à l’école !

Du jamais vu à Paris : le Waylibus, un véhicule électrique innovant pensé pour transporter les enfants autrement.

Présenté en grande pompe à VivaTech, le Waylibus a marqué les esprits avec son concept de véhicule électrique pour enfant innovant. Nous devons la conception de ce véhicule ingénieux à la start-up normande Human-Mob. Il s’apprête à chambouler nos déplacements du quotidien.

Le Waylibus, véhicule écolo pour transporter les enfants

À Paris, lors de VivaTech 2025, l’innovation normande s’est imposée. Ce véhicule unique qu’est le Waylibus combine énergie humaine et électrique pour transporter jusqu’à huit enfants. Son secret, c’est principalement sa propulsion hybride. D’une part, les passagers pédalent pour recharger la batterie. D’autre part, ils profitent d’une assistance électrique intelligente.

On obtient ainsi un véhicule aussi ludique qu’écologique. Il est également parfait pour transporter en sécurité jusqu’à huit enfants. Avec le Waylibus, un véhicule pensé pour les enfants, on lutte à la fois contre les émissions et l’auto-solisme.

Pensé pour la mobilité active, l’engin s’adapte aussi bien aux trajets urbains qu’aux villages ou quartiers périurbains. Human-Mob mise en outre sur la participation collective. Parents, collectivités, et enfants sont tous impliqués. Ils deviennent les moteurs d’une mobilité concrète, joyeuse et respectueuse de l’environnement.

La France pédale vers l’avenir avec cette innovation

Le Waylibus est ainsi un véhicule collectif et joyeux qui convient aux enfants. Il reflète l’élan français vers une mobilité plus douce pour chacun d’eux. On retrouve alors toutes sortes de projets qui transforment la ville et la vie de ses habitants.

Du vélo-bus scolaire au vélo-cargo collectif (VCAE), l’innovation est partout. Elle se fait par ailleurs épauler par diverses politiques publiques. Celles-ci encouragent la place du vélo, la sécurité et le « mode actif » au quotidien. Pensé pour les trajets du quotidien, le Waylibus est un véhicule né pour simplifier le transport des enfants.

«Rouen: Et si vos enfants allaient à l’école avec un vélo collectif Waylibus ?

La vision de Human-Mob va cependant plus loin. Leur démarche éco-conçue s’appuie avant tout sur l’industrie locale. Ajoutez à cela l’analyse de cycle de vie (ACV) et des modules pour le transport de personnes à mobilité réduite. Et n’oublions pas les livraisons du dernier kilomètre, ou les trajets vers l’école. Bref, la révolution, ce n’est plus demain : elle roule déjà dans nos rues !

