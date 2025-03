Découvrez Cactus, l'antivol avec senteur cadavre qui va décourager les voleurs !

Chaque année en France, près de 580.000 vélos disparaissent. Pour contrer ce fléau, la jeune entrepreneuse Aiko Leroux a imaginé une solution aussi radicale qu’originale. Elle a conçu CactUs, un antivol pour vélo qui libère une senteur insupportable de cadavre en cas de tentative de vol. Ce concept innovant pourrait transformer la lutte contre le vol de vélos.

CactUs, un antivol pour vélo qui sent le cadavre !

L’idée de CactUs est née d’une mésaventure personnelle. Aiko s’est fait voler son vélo électrique, malgré deux antivols haut de gamme. Frustrée par l’inefficacité des dispositifs classiques, elle a eu une révélation. « Si je ne peux pas arrêter la disqueuse, il faut embêter le voleur ». C’est ainsi qu’est né CactUs, un antivol qui punit les voleurs en libérant un gaz nauséabond. Ce dernier s’inspire de l’odeur des cadavres en décomposition.

Le gaz qu’émet l’antivol avec senteur cadavre contient de la putrescine. C’est une molécule naturellement présente dans le processus de putréfaction. Si elle n’est ni toxique ni dangereuse, son odeur est, en revanche, absolument insupportable. Selon les tests, l’odeur persiste entre une à deux heures en extérieur et jusqu’à quatre heures en intérieur. Cela rend ainsi l’expérience d’un vol tout simplement cauchemardesque.

CactUs, l’antivol senteur avec cadavre, dispose par ailleurs d’un cadenas particulier. Son design en forme de U et de couleur verte est également conçu pour dissuader. On peut y voir des autocollants jaunes et des pictogrammes « danger ». Ils avertissent donc clairement les voleurs potentiels du risque qu’ils encourent.

Un dispositif high-tech prêt à bousculer le marché

Au-delà de son principe unique, Aiko a développé cet antivol avec senteur cadavre avec une grande rigueur technique. Elle a passé deux ans à faire des recherches en vue de créer un système sécurisé qui évite tout déclenchement accidentel. Le mécanisme repose sur une canalisation à paroi métallique épaisse et un système de trois valves. L’une d’elles est scellée avec une résine utilisée dans le nucléaire. Résultat : le gaz ne se libère qu’en cas de coupure volontaire.

Cet antivol avec senteur cadavre est, en outre, actuellement en phase de précommande au prix de 179,99 euros. Il sera disponible en France, Belgique, Italie et Espagne dès l’été 2025. On aura aussi une version améliorée, renforcée et vendue à 259,99 euros à partir de 2026 après des tests approfondis. CactUs sera disponible en ligne, dans des boutiques spécialisées, mais aussi via des partenariats avec des fabricants de vélos. Découvrez également ce vélo électrique qui se verrouille tout seul !

