Razer dévoile la DeathAdder V3 Pro, une souris gaming ultralégère

Razer dévoile sa souris ultralégère DeathAdder en une déclinaison V3 Pro. Cette souris gaming sans fil est dite fiable et ultra rapide en plus d’autres atouts.

Razer™ a dévoilé le 11 août 2022 sa Razer DeathAdder V3 Pro. Cette souris possède toutes les dernières technologies de pointe des souris Razer. Elle est attendue comme l’arme idéale de tout joueur en quête de performance.

Le design à couper le souffle de la DeathAdder V3 Pro

La DeathAdder a séduit quasiment tous les joueurs professionnels du monde entier. On s’attend donc à ce que la DeathAdder V3 Pro en fasse de même ou bien mieux. Ses lignes épurées et ses boutons suivent naturellement la forme des doigts pour une meilleure adhérence et confort.

Son ergonomie a en effet été perfectionnée sur la base des retours des joueurs professionnels de la scène eSport. Ultralégère, cette souris gaming est aussi très facile à utiliser.

Razer décline sa nouvelle souris gaming en deux couleurs : noire et blanche. Son poids hors câble est de 63 grammes pour la version noire et de 64 grammes pour le modèle blanc.

Une performance à toute épreuve de la souris gaming de Razer

Razer DeathAdder, la fameuse gamme de souris gaming fait peau neuve en gagnant un capteur optique Focus Pro 30k. La technologie Razer HyperSpeed Wireless est aussi de la partie. Quant à l’ergonomie de cette souris de 63 grammes, elle s’affiche toujours à la pointe. D’autant plus qu’elle arrive avec un châssis de nouvelle génération. La DeathAdder V3 Pro serait de loin la meilleure souris gaming de Razer.

Avec une autonomie d’environ 90 heures, cette souris gaming de Razer est parfaitement adaptée pour les longues séances de jeu. Razer pousse la performance de sa souris gaming encore plus loin grâce au dongle HyperPolling Wireless. Dévoilé le 22 juillet dernier, cette innovation est dédiée aux jeux compétitifs de haut niveau.

A installer sur un bureau, ce dongle ajuste automatiquement les taux de rapport pour optimiser l’expérience de jeu. Il est actuellement compatible à seulement la Viper V2 Pro et à la DeathAdder V3 Pro.

Disponibilité de la DeathAdder V3 Pro

La nouvelle souris gaming de Razer est d’ores et déjà accessible à 159,99 euros sur le site de Razer et aussi auprès des revendeurs agréés. Vous pourrez aussi trouver le dongle Razer HyperPolling Wireless sur les mêmes plateformes. Il est proposé à 34,99 euros. Le bundle Razer DeatAdder V3 Pro et Razer HyperPolling Wireless est quant à lui accessible à 177,50 euros. Il est disponible en précommande sur le site de Razer.