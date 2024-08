CURIEUX : Et si vous rouliez avec le vélo de votre facteur ?

En juillet 2024, une initiative a été réalisée par les bureaux de Poste normands et une agence postale communale. Il s'agit du fait de proposer l'achat de vélos de facteurs au public. Ce sont des vélos à assistance électrique reconditionnés. Serez-vous donc prêt à acheter le vélo électrique de votre facteur ?

Cette idée permet non seulement de ne pas jeter les vélos des facteurs. Mais cette opération se cache une initiative de soutien à l'insertion professionnelle. Voici plus en détails de quoi il retourne.

Une seconde vie bien méritée pour les vélos électriques des facteurs de France

« Au Havre, à Caen, à Rouen, et dans trois autres bureaux de postes normands, on vend des timbres, des enveloppes… et des vélos. » Cela peut paraître étrange de prime abord vu qu'il ne s'agit pas d'un service postal. Mais le fait de donner une seconde vie à ces engins peut dépanner plus d'un français.

Selon Serge Da Silva, directeur de développement commercial chez Nouvelles Attitudes, cette opération vente de VAE pourrait permettre aux usagers aimant ce moyen de transport de transporter de la marchandise plus aisément ou de transporter des enfants.

En effet, les vélos électriques de la Poste en France ne sont pas de simples véhicules. Ce sont des vélos cargos. Ce qui signifie qu'ils peuvent porter des charges et ils sont solides.

Une flotte de VAE assez conséquente

Pouvoir acheter le vélo électrique de son facteur semble donc être une bonne idée. D'autant plus qu'il existe 18 000 véhicules de ce type à travers le territoire français.

Un vélo de la Poste française est facilement maniable selon les dires de Maxime, facteur depuis 1 an et demi à Saint Etienne du Rouvray, près de Rouen. Sans compter le fait que ce type de vélo est assez léger. Son poids est bien réparti. Et il est aussi doté d'autres options.

Les nombreux vélos électriques de la Poste peuvent par exemple accélérer en fonction de la puissance de pédalage. De même, ils sont pourvus d'une poignée pour le démarrage, ce qui est très utile.

Des vélos reconditionnés à neuf ?

Comme ces vélos électriques ont été anciennement utilisés par des facteurs, il est bien normal que leur aspect change un peu lors de leur revente. De ce fait, vous n'aurez plus droit au jaune voyant qui est caractéristique du service postal français.

L'engin est reconditionné à 70% par une filiale de La Poste. Ils sont repeints en bleu et réparés dans les ateliers d'une entreprise d'insertion qui emploie des personnes en parcours d'insertion professionnelle. Par conséquent, en plus de présenter un coloris différent, la fameuse poignée mentionnée ci-dessus est toujours là.

Sinon, leur cadre est en aluminium. Et les principaux éléments de sécurité sont neufs, ainsi que la batterie et les chargeurs.

Des vélos abordables ou pas ?

Ensuite, leur prix est assez « abordable » si on peut dire. Puisqu'il s'agit de vélos cargos électriques, il est assez mesuré que leur prix de revente soit de 1 320€. C'est vraiment raisonnable vu que ce genre de véhicule est vendu au prix de aux alentours de 3 000€ neuf sur le marché.

