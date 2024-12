Cube lance un nouveau vélo électrique hybride à 3 799 € !

Cube, une marque réputée dans l’univers du vélo électrique, lance un modèle hybride innovant. Elle l’a baptisé le Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800. Ce véhicule se distingue par des caractéristiques techniques avancées et offre expérience de conduite unique. Il saura vous séduire avec son moteur central puissant et sa transmission à variation continue.

Un vélo électrique hybride novateur signé Cube

Le Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 repose sur des innovations techniques qui améliorent sa performance et son confort. Il dispose d’un moteur Bosch Performance Line CX Smart. C’est un moteur central de dernière génération qui offre un couple de 85 Nm. Cette configuration permet une assistance de haute qualité, particulièrement utile dans les montées ou lors des accélérations. De plus, le moteur central garantit une meilleure répartition du poids, ce qui améliore la stabilité et la maniabilité de l’engin.

L’une des principales particularités du vélo électrique hybride de Cube est sa transmission par courroie Gates. Elle remplace la traditionnelle chaîne. Cette courroie offre plusieurs avantages : elle est plus silencieuse et s’entretient plus facilement. Cela simplifie donc l’entretien du vélo. Elle a également une durée de vie plus longue. Couplée avec le système de transmission à variation continue Enviolo, elle permet de changer de vitesse de manière fluide et progressive. Ce système s’adapte notamment aux trajets urbains et aux longues randonnées.

Confort et autonomie pour les longues distances

Le vélo électrique hybride Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 a été conçu pour offrir une expérience de conduite confortable. Il possède une fourche à suspension de 100 mm de débattement et d’une tige de selle suspendue. Ceci lui permet d’absorber les chocs et d’apporter une meilleure stabilité. Ces caractéristiques sont idéales pour les cyclistes qui souhaitent s’aventurer hors des sentiers battus sans renoncer au confort. Le vélo est également équipé de garde-boue, d’un éclairage intégré et d’un porte-bagages.

L’autonomie du vélo électrique hybride de Cube est également un point fort grâce à sa batterie de 800 Wh. Cette capacité permet de parcourir de plus longues distances sans avoir à se soucier des arrêts fréquents pour recharger. Que ce soit pour une utilisation urbaine ou pour des excursions plus longues, la batterie offre une grande fiabilité. Son prix de 3 799 euros le rend d’ailleurs compétitif pour un modèle haut de gamme doté de ces caractéristiques.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.