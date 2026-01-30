Un propriétaire gare sa voiture en Chine… depuis le Vietnam, une prouesse signée Huawei !

Et si vous pouviez garer votre voiture à Pékin depuis une terrasse à Hanoï ? Ce qui ressemble à de la science-fiction est pourtant une réalité grâce à une prouesse technologique signée Huawei. Un propriétaire a récemment démontré le potentiel fou de la conduite autonome à distance en manœuvrant et en stationnant son véhicule en Chine… depuis le Vietnam !

Téléstationner sa voiture de l’étranger : la prouesse chinoise qui redéfinit le stationnement

Et si votre voiture pouvait se garer toute seule, alors que vous êtes à des milliers de kilomètres ? Ce qui ressemble à de la science-fiction est désormais une réalité en Chine. C’est grâce à une fonctionnalité qui a récemment fait le buzz. Un propriétaire de véhicule de l’Alliance Harmony Intelligent Mobility (HIMA) a en effet utilisé son application mobile pour déplacer sa voiture garée à Shenzhen… depuis le Vietnam. Une démonstration pour le moins spectaculaire de la technologie de stationnement à distance qui commence à se démocratiser.

Derrière cette prouesse se cache le système Qiankun ADS de Huawei et sa fonction VPD (Vehicle Parking Driver). Concrètement, via une appli, l’utilisateur peut ordonner à son véhicule de se garer automatiquement dans une place ou de le « convoquer » à un point précis. Le système est conçu pour gérer des scénarios complexes.

Il y a l’insertion autonome dans la circulation, l’évitement de piétons, ou le contournement d’obstacles aux formes étranges. Dans le cas du propriétaire basé au Vietnam, l’opération a été un succès. Sa voiture a parcouru 12 mètres en 44 secondes. Elle s’est alors réinstaller dans une nouvelle place de l’autre côté de la rue, sans qu’il ait à toucher un volant.

Cette technologie est-elle déjà très répandue ?

Les chiffres officiels de Huawei, arrêtés au 15 janvier 2026, donnent le tournis. Le Qiankun ADS cumule ainsi plus de 7,2 milliards de kilomètres de conduite assistée. Rien qu’en 2025, il aurait permis d’éviter 2,12 millions de risques de collision potentiels, tandis que son assistance au stationnement a été sollicitée 330 millions de fois. Ces chiffres témoignent d’une adoption massive et d’une confiance croissante dans l’automatisation.

Mais au fait, est-ce que c’est vraiment plus sûr ?

La question de la sécurité est cruciale, et les statistiques avancées par Huawei sont impressionnantes. En Chine, la distance moyenne parcourue avant un accident grave (déclenchant un airbag) est de 1,8 million de kilomètres. Pour les véhicules équipés du Qiankun ADS, ce seuil est repoussé :

En mode conduite manuelle (avec les aides actives) : 4,9 millions de km, soit 2,72 fois plus.

En mode conduite assistée : 6,44 millions de km, une multiplication par 3,58.

Bien que ces chiffres proviennent du constructeur, ils suggèrent un impact significatif des systèmes d’aide à la conduite sur la sécurité routière.

Le Qiankun ADS domine-t-il le marché chinois ?

La réponse est oui, et de manière écrasante. À la fin du troisième trimestre 2025, Huawei affichait une part de marché de près de 28% parmi les véhicules équipés d’une assistance à la navigation urbaine en Chine. Traduction simple : près d’une voiture sur trois bénéficiant de cette technologie avancée roule avec le serveur numérique de Huawei. Cette position de leader renforce l’influence du géant technologique dans la redéfinition de la mobilité intelligente en Chine et au-delà.

De la télécommande depuis le Vietnam aux milliards de kilomètres parcourus en sécurité, la démonstration du Qiankun ADS est plus qu’un gadget. Elle illustre l’avance prise par certains acteurs chinois dans la course à la voiture autonome et connectée. La commodité du stationnement à distance n’est que la partie émergée d’un écosystème bien plus vaste. La voiture n’est plus seulement un moyen de transport ; elle devient un appareil intelligent que l’on pilote depuis son smartphone, quel que soit le fuseau horaire.

