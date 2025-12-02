Innovation dans l’habitacle : Huawei équipe cette voiture à essence de son système HarmonyOS !

La surprise est dans le tableau de bord ! Alors que la course à l’électrique fait rage, Huawei apporte sa révolution numérique… dans une voiture à essence ! Le géant chinois équipe un véhicule thermique de son système d’exploitation phare, HarmonyOS.

Qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, il s’agit de transformer l’habitacle en un véritable salon connecté ultra-intuitif. L’innovation ne serait-elle donc plus qu’une question de moteur ? Préparez-vous à une expérience de conduite qui dépasse le simple kilowattheure.

Dongfeng Nissan célèbre 40 ans en Chine avec un duo de nouveautés et une touche d’Huawei

Lors d’un événement-bilan grandiose organisé le 16 octobre 2025, Dongfeng Nissan a marqué ses 40 ans de présence en Chine en dévoilant deux modèles frappants. Au programme : le lancement de la nouvelle berline hybride N6 et d’une version rafraîchie de la Teana, cette dernière ayant la particularité d’être la première voiture à essence au monde équipée de l’habitacle HarmonyOS, le système d’exploitation phare de Huawei. Ces deux modèles arriveront sur le marché dans les prochaines semaines.

La Nissan N6, une hybride branchée pour la ville

Positionnée comme une berline milieu de gamme, la N6 arbore un design futuriste qui n’est pas sans rappeler celui de sa sœur, la N7. Elle se distingue par ses phares à signature lumineuse en forme d’anneau et ses grappes de feux en « 7 ». Avec ses dimensions généreuses et sa carrosserie profilée, elle affiche une présence certaine sur la route. Elle roule sur de larges jantes de 18 pouces et, option sympathique, des étriers de frein rouges. Sous le capot, c’est une mécanique hybride rechargeable qui est à l’œuvre, avec un moteur essence 1.5L et une batterie de 21.1 kWh promettant jusqu’à 130 km d’autonomie 100% électrique.

La Teana nouvelle génération : l’esprit Nissan, la technologie Huawei

Le vrai tour de force de la soirée est la Teana restylée. Sa principale innovation ne se voit pas de l’extérieur, mais à l’intérieur : elle inaugure le cockpit « HarmonySpace 5 », propulsé par HarmonyOS. Cet habitacle ultra-connecté, couplé à un système audio Huawei Sound, transforme l’expérience de bord. Extérieurement, elle conserve le langage stylistique « V-Motion » emblématique de Nissan, avec une nouvelle option de peinture gris mat qui lui donne un look plus moderne.

Des performances thermiques confirmées

Contrairement à la N6, la nouvelle Teana ne fait pas sa révolution sous le capot. Elle conserve le fameux moteur essence 2.0L VC-Turbo, une mécanique éprouvée qui développe 243 chevaux. Cette fidélité à un moteur thermique performant, tout en intégrant l’habitacle le plus high-tech du marché, est un choix audacieux qui montre que Nissan croit encore au potentiel du thermique, à condition de l’accompagner d’une électronique de pointe.

Et pour couronner le tout : la Nissan Z Nismo en approche

L’événement ne s’est pas arrêté aux berlines. Dongfeng Nissan a également profité de cette célébration pour annoncer une nouvelle qui fera saliver les puristes. C’est l’arrivée sur le marché chinois en 2026 de la Nissan Z Nismo. Cette version survitaminée de la légendaire sportive promet d’apporter une touche d’adrénaline pure à la gamme. Cela prouvera que le constructeur n’oublie pas les passionnés au milieu de sa transition technologique. Une annonce qui clôture parfaitement une soirée placée sous le signe à la fois de l’innovation et de la passion automobile.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn