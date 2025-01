Huawei présente un robot qui gare et charge votre voiture !

Huawei innove le secteur des véhicules électriques en dévoilant son nouveau système de recharge autonome. Ce robot de charge intelligent transforme radicalement l’expérience de stationnement et de recharge des véhicules électriques. Cette avancée pourrait bien simplifier la vie des conducteurs et accélérer l’adoption des voitures électriques.

La recharge autonome de Huawei, une technologie qui change la donne

Le nouveau système de recharge de Huawei est une véritable rupture technologique. Grâce à un robot autonome, tout le processus de recharge est automatisé, de l’arrivée du véhicule à son départ. Le robot s’occupe du stationnement de la voiture ainsi que de son branchement. Il s’occupe aussi de la gestion complète de la charge et même du paiement. Ce système ultra-efficace permet des recharges rapides à 600 kW. Huawei prévoit par ailleurs de déployer cette technologie sur ses bornes de recharge dans les prochains mois.

Ce système de recharge autonome de Huawei ne nécessite aucune intervention humaine. Il est en outre compatible avec de nombreux modèles de VE. Les constructeurs chinois majeurs comme BYD, Xpeng et LI Auto, ainsi que d’autres marques premium, pourront profiter de cette innovation. La seule condition : que véhicules disposent d’une trappe de charge motorisée, un équipement désormais standard sur de nombreux modèles. Cette compatibilité étendue vise à rendre cette technologie accessible au plus grand nombre.

Une infrastructure en pleine expansion et une autonomie accrue

Huawei a pour objectif d’installer plus de 100 000 bornes de recharge autonomes d’ici la fin de 2025. Ce déploiement ambitieux facilitera l’adoption de cette nouvelle technologie. Imaginez pouvoir déposer votre véhicule à l’entrée d’un centre commercial et laisser le système s’occuper de la recharge et du stationnement. À votre retour, votre voiture est prête, la batterie pleine, sans que vous ayez à faire le moindre geste. Si vous cherchez une solution pour recharger à la maison, voici notre Top des bornes de recharge à domicile.

L’arrivée de ce système de recharge de Huawei s’inscrit dans une dynamique plus large de développement de la conduite autonome. Cette dernière est déjà bien en place en Chine. Certes, la conduite autonome de niveau 3 n’a pas encore été homologuée. Cela dit, le “Valet Parking” autonome, déjà disponible, permet aux véhicules de se garer seuls dans des parkings contrôlés. Avec ces fonctionnalités, Huawei ouvre la voie à un futur où les VE seront aussi simples à utiliser que les modèles thermiques.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn