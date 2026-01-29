Huawei contre-attaque : 3 brevets dévoilent ses futures voitures électriques !

Alors que la bataille des véhicules électriques ressemble à un ring géant, Huawei, le géant chinois des télécoms, enfile ses gants. Maintenant, il remonte sur le devant de la scène automobile. Mais pas de concept-car flamboyant, mais une arme plus redoutable : l’office des brevets. Huawei dépose trois brevets récents révélant des innovations qui visent le cœur de la concurrence.

Imaginez des systèmes de charge ultra-rapide révolutionnaires, une gestion de la batterie à faire pâlir d’envie, ou une intégration logicielle poussée à l’extrême. Ces brevets ne sont pas que du papier. Ce sont les plans d’une contre-offensive technologique. Tesla, Xiaomi et autres constructeurs établis, prenez-garde ! Huawei arrive, et pas pour de la figuration !

Huawei passe enfin en mode constructeur automobile ?

Après Xiaomi, un autre géant chinois du smartphone semble prêt à sauter le pas. Des brevets déposés par Huawei et dévoilés fin janvier 2026 révèlent les designs de pas moins de trois berlines électriques distinctes. Ces documents marquent un tournant stratégique : après avoir été un fournisseur de technologies discret pour d’autres marques, Huawei prépare clairement ses propres véhicules. Le grand bain automobile, le voilà.

Quelles voitures se cachent derrière ces brevets ?

Les esquisses dévoilées montrent une gamme cohérente et ambitieuse. Le premier brevet présente une berline sportive de type liftback, au profil aérodynamique qui n’est pas sans rappeler la Lucid S7. Avec sa barre lumineuse traversante et ses phares agressifs, son intention est claire : concurrencer la Xiaomi SU7 et la Tesla Model 3 sur leur propre terrain du premium accessible.

Le deuxième brevet dévoile une grande berline de luxe aux lignes imposantes. Équipée d’un LiDAR intégré au toit et de rétroviseurs numériques, elle vise un segment ultra-premium, semblable à la Maextro S800. Enfin, le troisième modèle est une berline exécutive au design plus sobre et élégant, avec une calandre concave distinctive et, elle aussi, son propre LiDAR. Ces trois designs prouvent un travail poussé et l’établissement d’une signature stylistique forte pour la marque.

Pourquoi changer de statut après cinq ans de succès ?

La situation est paradoxale. En cinq ans, plus de 500 000 véhicules équipés de technologies Huawei ont été vendus… sans qu’un seul ne porte son logo. L’entreprise s’est bâtie une expertise redoutable, fournissant des systèmes de conduite autonome (Qiankun ADS), des plateformes logicielles et des composants électroniques de pointe. Comme le souligne un expert du secteur, les constructeurs chinois ont compris qu’il serait difficile de se passer de ses solutions.

Alors, pourquoi devenir constructeur ? Ces brevets sont la réponse : Huawei ne veut plus être un simple partenaire dans l’ombre, mais contrôler l’expérience complète, du design à la route, et capter une plus grande part de la valeur. C’est un passage de l’arrière-boutique au devant de la scène.

Quelle technologie embarqueront ces futures berlines ?

Si on en croit l’arsenal déjà développé par Huawei, la fiche technique promet d’être impressionnante. Ces berlines pourraient reposer sur la plateforme « Giant Whale », permettant une architecture 800 volts pour des recharges ultra-rapides. Elles seraient évidemment équipées de la dernière génération du système de conduite autonome Qiankun ADS, capable de gérer la navigation en milieu urbain. L’intelligence artificielle, spécialité de la maison, serait bien sûr au cœur de l’expérience, promettant des interfaces et des aides à la conduite toujours plus poussées.

Le marché occidental est-il un objectif réaliste ?

C’est là que le bât blesse. Si la technologie de Huawei est un atout majeur en Chine, son expansion en Occident se heurte à de sérieux obstacles. La firme est déjà bannie ou restreinte dans plusieurs pays pour des raisons de sécurité nationale, soupçonnée de proximité avec le gouvernement chinois. Par ailleurs, la récente hausse des droits de douane européens sur les véhicules électriques chinois complique encore l’équation économique.

Pour le moment, il est donc probable que les ambitions de Huawei se concentrent sur le marché chinois, déjà ultra-concurrentiel avec Tesla, BYD et le récent succès de Xiaomi. L’exportation vers l’Europe ou l’Amérique du Nord semble un défi lointain, à moins d’un changement géopolitique majeur.

Huawei peut-il réussir là où d’autres ont échoué ?

Le marché automobile chinois est une arène gladiatoriale, mais Huawei n’arrive pas les mains vides. Sa force réside dans son écosystème technologique intégré – un avantage que peu de nouveaux entrants possèdent. Contrairement à un constructeur traditionnel qui doit sous-traiter son intelligence logicielle, Huawei la maîtrise de A à Z.

Le succès de la Xiaomi SU7 a prouvé qu’une marque tech pouvait séduire les consommateurs en proposant une voiture « intelligente » et bien designée. Huawei, avec sa crédibilité technologique encore plus forte, pourrait bien reproduire cet exploit. Le défi sera de transformer son image de fournisseur en une marque automobile désirable et de rivaliser sur les lignes d’assemblage et la qualité de fabrication, un métier différent du smartphone.

Une chose est certaine : avec ces brevets, Huawei ne fait plus mystère de ses intentions. L’ère du partenaire discret est révolue. Place à l’ère du constructeur. La course pour dominer la voiture électrique « intelligente » vient de gagner un nouveau concurrent, et pas des moindres. Il ne reste plus qu’à voir le logo sur le capot.

