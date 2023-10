Comment sécuriser un compte Spotify piraté ?

Des playlists disparues, un mot de passe modifié, un abonnement augmenté à l’insu de son propriétaire, etc. Ce sont les signes d’un compte Spotify piraté. Dans cette situation, la déconnexion des appareils et le changement de mot de passe demeurent les plus efficaces pour bloquer l’intrus. Si le hacker a modifié le mot de passe, le propriétaire doit contacter l’équipe d’assistance rapidement.

Spotify jouit d’une grande popularité auprès des jeunes. En France, il est même considéré comme la plateforme de streaming musical n°1 des Français. Son succès attire les pirates informatiques, au même titre que les autres réseaux sociaux. En fonction de l’objectif du hacker, le propriétaire peut rester connecté à son compte. C’est pourquoi il faut rester en alerte face à quelques signes de piratage. Parmi les mesures à prendre face à un compte Spotify piraté, les experts recommandent l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe. Un tel outil rend le compte inviolable face aux attaques par force brute.

Spotify : la plateforme de musique n°1 dans le monde

À l’ère numérique, il est désormais possible de consommer de la musique sur internet grâce à des plateformes de streaming. D’après les statistiques de Médiamétrie, ces sites enregistrent près de 34 millions d’utilisateurs par mois en 2021. Sans surprise, les utilisateurs ont majoritairement entre 15 et 24 ans. La consultation depuis un mobile est la plus courante pour accéder à ces applications.

En France, Spotify occupe la première place des applications musicales les plus consultées. La plateforme enregistre près de 17,5 millions de visiteurs uniques par mois. Shazam et Deezer complètent le podium. Par ailleurs, Apple Music et YouTube Music figurent dans le top 5.

Au vu de sa popularité, il n’est pas étonnant que Spotify attire les hackers. Le pirate peut modifier le mot de passe et souscrire à un abonnement plus cher. D’autres hackers vendent même les identifiants du compte sur le darkweb.

Ce ne serait pas la première fois que Spotify est la cible d’une attaque. En 2020, les hackers ciblent des personnalités sur la plateforme à l’instar de Dua Lipa et Lana Del Rey.

Quels sont les signes d’un compte Spotify piraté ?

Lorsque le compte Spotify reste accessible, il n’est pas évident de détecter un acte de piratage. Il peut se passer des mois avant que le propriétaire ne détecte des signes intrusions. C’est pourquoi il faut rester attentif aux signes suivants :

une playlist méconnaissable ;

des chansons inconnues dans la liste des « joués récemment » ;

des comptes étrangers connectés à la plateforme ;

des changements d’abonnement ;

une déconnexion sur tous les appareils ;

un identifiant qui ne permet plus l’accès au compte.

Les mesures à prendre si le compte a été piraté

En présence de l’un ou plusieurs des signes indiqués ci-haut, le propriétaire du compte doit prendre des mesures.

Déconnexion de tous les appareils

Le même compte Spotify est accessible depuis plusieurs appareils : voiture, tablette, téléphone, etc. En cas de piratage, la déconnexion de chacun d’entre eux est indispensable. Voici comment faire :

Ouvrir les paramètres ;

Cliquer sur « aperçu du compte » pour afficher les appareils connectés ;

Sélectionner « se déconnecter de tous les appareils » pour achever l’opération.

L’opération doit être faite sur les réseaux sociaux liés au compte Spotify piraté également. Pour cela, l’utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

Ouvrir « paramètres » puis l’option « compte » ;

Sélectionner « applications » puis choisir « supprimer l’accès » sur chaque application une à une.

L’utilisateur peut associer de nouveau ces applications une fois le mot de passe réinitialisé.

Réinitialiser le mot de passe

Lorsqu’une intrusion est détectée, le premier réflexe consiste à modifier rapidement son mot de passe. Voici comment faire :

se rendre sur la page de réinitialisation et saisir l’adresse e-mail associée au compte ;

au compte ; Spotify envoie un lien à cette adresse ;

ouvrir le lien pour saisir un nouveau mot de passe plus robuste ;

si le mot de passe permet également d’accéder à d’autres comptes, il faudra les réinitialiser.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe pour créer un mot de passe unique et robuste

L’internaute se sert du mot de passe Spotify sur ses autres comptes (Gmail, Facebook, Tik Tok, etc.), il n’a pas d’autres choix que de réinitialiser chacun d’entre eux. Malgré les sensibilisations en cybersécurité, les statistiques de Google révèlent que 66% des internautes ont toujours recours à cette mauvaise habitude. Pour cause, créer un mot de passe aléatoire de 12 caractères minimum pour chaque compte relève du parcours du combattant. Au-delà du manque d’inspiration dans la création, il faudra également les mémoriser.

Pourtant, des solutions numériques permettent désormais d’accomplir ces démarches sans difficulté. Il s’agit du gestionnaire de mots de passe. Cette solution est encore peu connue sachant que seulement 15% des internautes l’utilisent en 2020 d’après Google.

Des outils comme les gestionnaires de mots de passe proposent différentes fonctionnalités, notamment une fonction de générateur de caractères de manière aléatoire. L'internaute peut créer autant de mots de passe qu'il le souhaite, il n'y a aucune chance que ces codes présentent des similarités.

Le gestionnaire stocke ensuite ces identifiants de connexion dans un espace crypté. L'utilisateur n'a plus besoin de faire appel à sa mémoire à chaque connexion à ses comptes en ligne. L'unique mot de passe qu'il doit mémoriser est celui du gestionnaire.