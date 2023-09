Compte Amazon piraté : Comment le reconnaître et que faire ?

Vous avez un compte Amazon et vous pensez qu’il a été piraté ? Ce genre de problème peut causer des conséquences financières ou encore une violation de la vie privée. Voici les signes révélateurs d’une éventuelle intrusion de cette marketplace mondiale et différentes solutions pour y faire face.

La cyberattaque touche de plus en plus de professionnels et particuliers. C’est la raison pour laquelle, le piratage des comptes en ligne est l’une des plus grandes préoccupations de bon nombre d’utilisateurs. Les plateformes de commerce électronique ne sont pas à l’abri de ces attaques, même les plus grandes comme Amazon. Pour la sécurité de votre compte, apprenez ici à détecter si votre compte Amazon a été piraté et les solutions à adopter face à ce problème.

Si vous vous trouvez face à l’un des signes suivants, il est possible que votre compte Amazon soit piraté :

Notifications inopinées : Des alertes concernant le changement de mot de passe ou de coordonnées bancaires que vous n’avez pas réalisées doivent vous alerter.

Historique de commandes : Des commandes que vous n'avez pas passées ou des produits que vous n'avez jamais achetés sont souvent le signe d'un compte Amazon piraté.

Connexions suspectes : Des notifications de connexions à votre compte depuis des lieux ou des appareils qui ne sont pas les vôtres.

Modifications des informations personnelles : Des informations de livraison, de facturation ou autres qui ont été changées sans votre agrément.

E-mails non sollicités : Vous devez penser à un piratage si jamais vous recevez des courriels de confirmation pour des opérations dont vous n'êtes pas l'auteur. Il peut s'agir de modification de l'adresse e-mail ou d'une inscription à Amazon Prime.

Reviews inconnues : Vous repérer des commentaires ou des avis sur des produits que vous avez laissés, mais que vous n'avez pas faits.

Listes de souhaits modifiées : Vous constatez que des articles ont été ajoutés ou supprimés de vos listes que vous n'avez pas effectuées.

Cartes cadeaux ou soldes utilisés : Diminution de votre solde de carte cadeau sans explication ou ajout de cartes sans votre accord.

Que faire si votre compte Amazon a été piraté ?

Vous suspectez que votre compte Amazon a été piraté, vous devez immédiatement prendre des mesures afin de préserver votre sécurité financière et protéger vos données personnelles. Suivez ces étapes :

Changez votre mot de passe : Vous devez vous connecter à votre compte Amazon et vous rendre sur « Paramètres du compte » pour le faire. Privilégiez un mot de passe avec une combinaison complexe de lettres, chiffres et symboles.

Vérifiez vos informations bancaires : Inspectez les détails de paiement pour voir si rien n'a été ajouté. C'est aussi le cas pour les modifications sans votre accord.

Consultez votre historique de commandes : Cherchez s'il y a des commandes ou des transactions que vous n'avez pas réalisées.

Activez la vérification en deux étapes : C'est une solution qui permet de mieux sécuriser votre compte. Amazon enverra un code unique à votre téléphone chaque fois que vous voudrez vous connecter.

Contactez le service client d'Amazon : Faire part de votre problème peut aider à suivre les activités suspectes. Ils pourront aussi mettre en place d'autres mesures de sécurité.

Surveillez vos relevés bancaires : Cela permet de repérer les mouvements suspects liés à Amazon ou à d'autres services.

Mettez à jour vos questions de sécurité : Choisissez des questions et des réponses de sécurité difficiles à deviner et qui ne sont pas accessibles publiquement.

Sécuriser votre compte Amazon grâce à un gestionnaire de mots de passe

Actuellement, il est essentiel de sécuriser votre compte. L’une des meilleures techniques pour assurer la sécurité de vos données est d’installer un gestionnaire de mots de passe. Ces outils ont pour mission de stocker vos mots de passe et de générer des mots de passe aléatoires, forts et ainsi moins susceptibles d’être piratés.

NordPass se démarque comme étant l’un des meilleurs gestionnaires sur le marché. Il allie fonctionnalité robuste et interface utilisateur intuitive. Grâce à NordPass, vous pourrez ainsi profiter d’une protection de premier ordre pour vos mots de passe.

Chaque mot de passe que vous créez sera aussi unique, complexe et extrêmement difficile à deviner ou à pirater. Cela offre ainsi une sécurité en ligne largement renforcée.