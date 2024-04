L'aspirateur robot facilite l'entretien du domicile. Fonctionnant grâce à diverses technologies, ces dispositifs intelligents se connectent généralement à votre réseau local. Ce qui donne accès à des fonctionnalités innovantes telles que la programmation à distance ou encore le pilotage via smartphone. Toutefois, cette connectivité peut également être source d'inquiétude pour certains utilisateurs. Il y a notamment les soucis concernant la sécurité de leurs données. Retrouvons les étapes clés afin de sécuriser correctement votre réseau en vue d'accueillir votre aspirateur robot.

Renseignez-vous sur les protocoles de sécurité proposés par le fabricant

Avant toute chose, il vous faut prendre connaissance des protocoles de sécurité mis en place par le fabricant de votre aspirateur robot. Pour cause, chaque marque a ses propres spécificités en matière de protection des données. Certaines peuvent proposer un cryptage du trafic entrant et sortant. D'autres mettront l'accent sur la sécurisation de la connexion entre le dispositif et votre réseau.

N'hésitez pas à consulter les caractéristiques techniques de votre appareil. Scrutez les avis d'autres utilisateurs pour obtenir davantage d'informations sur ce sujet. Pensez aussi à lire notre article sur le fonctionnement général d'un aspirateur robot pour plus de compréhension.

Mettez à jour votre aspirateur robot dès que cela vous est proposé. Les mises à jour permettent, entre autres, de corriger d'éventuelles failles de sécurité détectées par le fabricant. Pensez donc à configurer les paramètres de mise à jour automatique de votre appareil ou à vérifier régulièrement l'existence de nouvelles versions disponibles.

Comment sécuriser un réseau pour un aspirateur robot ? En optant pour un modèle ultra-connecté que vous pourrez contrôler du bout des doigts.

⚠️ Sécurisez votre réseau local

Mot de passe complexe et unique Choisissez un mot de passe complexe et unique pour accéder à votre réseau Wi-Fi. Il doit contenir des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux et comporter au moins 12 caractères. De plus, changez ce mot de passe tous les six mois. Type de cryptage avec une technologie récente Lors de la sélection du type de cryptage pour votre réseau Wi-Fi, privilégiez les options WPA2 ou WPA3, qui offrent une meilleure protection que les protocoles WEP obsolètes et moins sûrs. Si votre routeur ne supporte pas ces derniers standards, songez à investir dans un modèle plus récent, capable de mettre en place des protections renforcées. Segmentation du réseau pour les objets connectés Afin de limiter les risques liés à l'accès de votre aspirateur robot à votre réseau local, vous pouvez envisager de créer un réseau dédié aux objets connectés. De cette façon, en cas de faille dans la sécurité de l'aspirateur robot, les autres dispositifs présents sur le réseau ne pourront pas être compromis.

Si vous avez prochainement besoin d'acheter un aspirateur robot, pensez à notre :

⚠️ Protection des données personnelles

D'autres mesures peuvent être adoptées pour garantir une utilisation sereine de votre aspirateur robot et assurer la protection de vos données personnelles.

Choix des fonctionnalités. Soyez vigilant quant aux fonctionnalités que vous activez sur votre aspirateur robot et privilégiez celles qui sont réellement nécessaires. Si certaines d'entre elles requièrent un accès à des informations sensibles, pensez à bien peser les avantages et les inconvénients avant de les autoriser.

Désactivez la géolocalisation. N'oubliez pas de désactiver les services de géolocalisation lorsqu'ils ne sont pas indispensables à votre usage de l'appareil. Certains modèles d'aspirateurs robots peuvent bénéficier d'une cartographie interactive, mais cette fonctionnalité n'est pas sans risque pour la sécurité de vos données.

⚠️ Vérifiez régulièrement les interactions entre votre robot aspirateur et votre réseau local

Il vaut mieux surveiller les communications entre votre aspirateur robot et votre réseau local afin de détecter toute activité inhabituelle. À cet effet, vous pouvez opter pour un logiciel d'analyse du trafic pour surveiller les échanges de données et repérer d'éventuelles erreurs. Des solutions de monitoring dédiées aux objets connectés existent. Ils vous permettent d'avoir un contrôle complet sur votre aspirateur robot et les informations échangées.

Si vous constatez une activité anormale ou suspecte en lien avec votre aspirateur robot, n'hésitez pas à prendre immédiatement contact avec le service client du fabricant. Celui-ci pourra vous apporter l'aide nécessaire pour résoudre les problèmes rencontrés et assurer la sécurité de vos données.